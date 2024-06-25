"Врет": Алсу в комментариях вывела на чистую воду любовницу мужа

Российская певица Алсу прокомментировала измены своего мужа Яна Абрамова.

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Алсу разводится с Яном Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, вывела на чистую воду потенциальную любовницу своего мужа Анастасию Решетову.

Как пишет Стархит, Алсу отреагировала на эти заявления Анастасии, оставив комментарий под публикацией издания "Блокнот" в сети Instagram. Там была опубликована публикация с якобы прямой речью Решетовой, которая заявила, что на женатого мужчину даже не обратила бы внимания.

"Врет", — написала Алсу, дополнив комментарий подмигивающим смайликом. Фоловеры певицы мгновенно сделали выводы, что муж звезды все-таки изменял ей с моделью.

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Алсу прокомментировала пост Решетимой / Скриншот Стархит

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Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.

Ранее также российские СМИ рассекретили причину развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном. Алсу была недовольна своим супругом уже давно. На фоне слухов об изменах Абрамова, он практически не жил дома, а появлялся там "наездами".

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