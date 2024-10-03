Врачи запретили известной певице выходить на сцену - что случилось

Изоляция Ирины Федишин будет продолжаться более 20 дней.

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Ирина Федишин новости - у Ирины Федишин проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин активно готовилась к туру по Украине, однако ее планам не суждено было сбыться. На пути к встрече с поклонниками встали проблемы артистки со здоровьем.

Об этом звезда рассказала в своем блоге в Instagram. Федишин попросила у фанатов, которые уже приобрели билеты, прощения за неудобства, и выразила надежду на их понимание.

Кроме того артистка отметила, что от работы ее отстранили медики на целых три недели. "Концерты переносятся в связи с важными обстоятельствами, касающимися моего лечебного процесса. Несмотря на то, что костюмы уже пошиты, песни написаны, а билеты почти проданы, ближайшие три недели врачи запретили мне выходить на сцену", - написала она.

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При этом Ирина Федишин, несмотря на солидный срок самоизоляции, не стала уточнять, какие именно проблемы со здоровьем заставили ее перенести выступления.

Кто такая Ирина Федишин? Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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