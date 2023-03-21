'Врачи сказали, что в рубашке родилась': старшая дочь Поляковой загремела в больницу

Машу Полякову медики продержали в больнице 5 дней.

Маша Полякова загремела в больницу/ instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь популярной украинской певицы Ольги Поляковой Мария призналась, что она попала в больницу. Ее там продержали в течение пяти дней, и уже отпустили домой.

О проблемах со здоровьем она сообщила в сториз на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео, где рассказывает об этом. На кадрах видео девушка лежит в больничной койке.

Мария не вдавалась в подробности и не сказала, что именно привело ее на больничную койку. Однако она намекнула, что это было что-то серьезное. Девушка процитировала слова врачей, которые сказали, что она "родилась в рубашке".

видео дня

"Меня продержали в больнице пять дней, выпустили и сказали, что я родилась в рубашке. Всё, еду домой", – рассказала она.

Напомним, обе дочери Поляковой сейчас живут и учатся в Великобритании.

Маша Полякова попала в больницу/ скрин

Ранее сообщалось, что Маша Полякова попала в эротический скандал из-за пошлых фото. Чувство юмора старшей дочери Оли Поляковой вызвало у многих отвращение и непреодолимое желание прочитать ей лекцию о культуре поведения.

Напомним, старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой встретила свое 18-летие в Париже, после чего показала подписчикам снимки на фоне Эйфелевой башни. Однако она неосторожно подписала снимки "Хочу жить, а не выживать". И немедленно получила жесткий хейт от фолловеров, которые в массе своей не могут себе позволить романтические каникулы в Париже.

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