УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Врачи сказали, что в рубашке родилась": старшая дочь Поляковой загремела в больницу

21 марта 2023, 14:10
Машу Полякову медики продержали в больнице 5 дней.
'Врачи сказали, что в рубашке родилась': старшая дочь Поляковой загремела в больницу
Маша Полякова загремела в больницу/ instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь популярной украинской певицы Ольги Поляковой Мария призналась, что она попала в больницу. Ее там продержали в течение пяти дней, и уже отпустили домой.

О проблемах со здоровьем она сообщила в сториз на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео, где рассказывает об этом. На кадрах видео девушка лежит в больничной койке.

Мария не вдавалась в подробности и не сказала, что именно привело ее на больничную койку. Однако она намекнула, что это было что-то серьезное. Девушка процитировала слова врачей, которые сказали, что она "родилась в рубашке".

видео дня

"Меня продержали в больнице пять дней, выпустили и сказали, что я родилась в рубашке. Всё, еду домой", – рассказала она.

Напомним, обе дочери Поляковой сейчас живут и учатся в Великобритании.

Маша Полякова попала в больницу
Маша Полякова попала в больницу/ скрин

Ранее сообщалось, что Маша Полякова попала в эротический скандал из-за пошлых фото. Чувство юмора старшей дочери Оли Поляковой вызвало у многих отвращение и непреодолимое желание прочитать ей лекцию о культуре поведения.

Напомним, старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой встретила свое 18-летие в Париже, после чего показала подписчикам снимки на фоне Эйфелевой башни. Однако она неосторожно подписала снимки "Хочу жить, а не выживать". И немедленно получила жесткий хейт от фолловеров, которые в массе своей не могут себе позволить романтические каникулы в Париже.

Вас также может заинтересовать:

Оля Полякова Маша Полякова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:13

Витаминная бомба весной: рецепт простейшего и изумительного салата за 5 минут

14:10

"Врачи сказали, что в рубашке родилась": старшая дочь Поляковой загремела в больницу

14:04

"Не такие мы друзья, как прежде": Positiff откровенно признался, что испортило его дружбу с ПотапомВидео

14:00

"Поставки боеприпасов России уже идут": Яковенко объяснил, насколько далеко зайдет КитайВидео

13:59

Нарыдал: Путин вручит премию украинскому балеруну, который набил портрет террориста на грудиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:58

Магнитом притягивают блага: имена мужчин, которые всегда при деньгах

13:29

Финансирует ВСУ: в России взялись за МеладзеВидео

13:27

Кто разбогатеет в апреле: 3 знака зодиака получат неожиданную прибыльВидео

13:21

Китай передал РФ дронов на 12 млн долларов с начала полномасштабной войны – The New York TimesВидео

Реклама
12:46

Станут мягче пуха: 5 способов, как смягчить "дубовые" полотенца

12:43

Верховная Рада проголосовала за расширение полномочий Федорова и назначила двух министров

12:36

Оккупанты пытаются продвигаться к центру Бахмута, но встречают мощный отпор ВСУ - СырскийВидео

12:28

"Тряпка, заткнись": Гиркин в истерике плюнул в лицо Путину за провалы в войнеВидео

12:25

Нужно ли протыкать и как правильно завязать: все, что нужно знать о пакете для запекания

12:00

Гороскоп на завтра 22 марта 2023: Овну – расставание, Стрельцам – новые отношенияВидео

11:50

"Путин - вежливый человек": Шольц рассказал о своих разговорах с диктатором РФ

11:47

"РФ влупит ракетами": астролог предупредила о 3 самых опасных днях в конце мартаВидео

11:34

ЧВК Вагнера против кадыровцев: Россию разорвет война кланов – журналист РФ

11:27

Как быстро подружить кошку и собаку в домашних условиях

11:19

"Путин не должен выиграть": Шольц заявил, что не верит в скорое завершение войны в УкраинеВидео

Реклама
11:18

Как и когда сажать чеснок весной: тайная добавка – и сусеки будут ломиться от урожая

10:59

"Путин будет вынужден бежать": завершение войны возможно в этом году - экспертВидео

10:48

"ВСУ несколько месяцев будут ломать военный хребет РФ": старая техника россиян станет проблемой – экспертВидео

10:44

Удары по железной дороге и складам РФ: новые детали мощной "бавовны" в Джанкое

10:03

"Берегите меня": Пугачева обратилась к Путину, но поплатиласьВидео

10:00

Расклад Таро на новолуние 21 марта 2023: кого ждет разочарование, а кого - невероятна удачаВидео

09:56

"В Киеве будут наводнение и апокалипсис, если монахи уйдут": в Лавре объяснили угрожающие сообщенияВидео

09:38

Путин терпит фиаско: Украина вернула более половины захваченных территорий – Белый дом

09:33

Главная цель Путина очевидна – затянуть войну до 2024 года: российский социолог назвал причинуВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 21 марта 2023: Рыбам – нервотрепка, Тельцу – незапланированный ремонтВидео

09:00

Украинская армия летом будет ломать хребет РФ, есть шанс на завершение войны в этом году - СамусьЭксклюзив

08:53

Путин скрыто унизил Си Цзиньпина - росСМИ

08:47

Си принял от Путина поцелуй в задницу и теперь может приказать завершить войнумнение

08:42

Калибры перевозили по железной дороге: в ОК Юг оценили удар по оккупантам в Джанкое

08:35

"Двойники Путина существуют": специалисты назвали один признак, по которому их можно распознатьВидео

07:51

В бою с оккупантами погиб защитник из Прикарпатья: он вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину

07:45

РФ потеряет инициативу на фронте: оккупанты активизировались, чтобы успеть достичь успехов – ISWВидео

07:22

Си Цзиньпин разочаровал Путина: Китай не будет оказывать поддержку, которая необходима РФ в войне - ISWВидео

06:39

Си Цзиньпин и Путин обсудили войну в Украине: в Кремле заявили, что "открыты к переговорам" - СМИВидео

06:20

На Путина уже махнули рукой, у Пескова и Лаврова апатиямнение

Реклама
05:31

Как правильно поливать фикус, чтобы он не "полысел"

05:20

"Будет эмоциональный накал": астролог предупредил о начале сильнейшего противостояния для УкраиныВидео

04:34

"Спьяну такое точно не сделаешь": Волочкова показала свою любимую позуВидео

03:30

"Оккупанты не в состоянии наступать": Яковенко рассказал, назревает ли паника и раскол элит в КремлеВидео

03:20

Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минутыВидео

02:35

Военный эксперт пояснил, какой большой минус есть у армии россиянВидео

02:02

"Эстетический экстаз": Даша Квиткова показала горячее видео топлесВидео

02:02

Зачем опытные хозяйки бросают шипучий аспирин в унитаз: балдежный трюк, который приведет в восторгВидео

02:01

Дорофеева показалась в "голом" платье

01:35

"У Киева есть возможности бомбить Москву": Кремль в панике готовится к ударам по столице РФ – ЯковенкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять