"Эстетический экстаз": Даша Квиткова показала горячее видео топлес

Бывшая жена Никиты Добрынина примерла на себя роль "шторма", который способен снести все на своем пути благодаря красоте.

Даша Квиткова снялась в юбке и топлес - видео / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша и победительница романтического реалити-шоу Холостяк Даша Квиткова относится к тем женщинам, которые после развода предпочитают воскресать, как феникс, а не закапывать себя поглубже в землю вместе с прахом прошлых отношений.

Девушка стала еще более активно следить за собой, и наконец обрела тело своей мечты, которым просто не может перестать хвастаться на радость восторженным фанатам. Так недавно на ее странице в Instagram появился завораживающий ролик с Квитковой в главной роли.

На видео блогерша сидит в одной юбке, и прикрывает голую грудь руками. Вокруг нее и по ее нежной коже скользит вуаль, которая то скрывает, то проявляет изящный силуэт Даши, будто повторяя дуновения ветра.

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"Дьявол прошептал на ухо: "Ты недостаточно сильна, чтобы выстоять шторм". Я прошептала на ухо дьяволу: "Я и есть шторм", - подписала ролик Квиткова.

В комментариях подписчики блогерши отмечают красоту видео, которое напомнило им рекламу дорогого парфюма, и вызвало у них исключительно возвышенные проявления эстетического удовольствия.

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