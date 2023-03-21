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"Берегите меня": Пугачева обратилась к Путину, но поплатилась

21 марта 2023, 10:03
Андрей Разин объяснил, почему Аллу Пугачеву травят в России.
Алла Пугачева, Владимир Путин
Аллу Пугачеву начали ненавидеть в России / скриншот YouTube, Instagram

Певица Алла Пугачева, которая сбежала из России в Израиль, постоянно подвергается нападкам со стороны россиян.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что на это есть причина. Также он удивлен, что Алла Пугачева стала козлом отпущения.

"В любом случае, те нападки, которые на нее сейчас происходят, это просто кощунство и издевательство. Кто бы что ни говорил, но Алла Борисовна всегда была символом российской эстрады. Не случайно покойный Юра Шатунов говорил, что она для него всегда — пример", - отметил Разин.

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Продюсер считает, что одной из причин травли Примадонны является ее обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Как-то Алла Борисовна опрометчиво сказала Владимиру Владимировичу Путину одну фразу: "Берегите меня". И теперь многие "коршуны" атакуют ее, в том числе и за эти слова. Мне кажется неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить. Я в свое время тоже спускал на нее собак. Но в то время мы с ней были на одном уровне. А то, что с ней делают сейчас, это неправильно", - подытожил Разин.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева Андрей Разин новости шоу бизнеса
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