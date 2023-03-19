"Должна огорчить врунов": Пугачева высказалась по поводу концерта Меладзе

Главная звезда российской эстрады Алла Пугачева, которая открыто осудила военное вторжение России в Украину и выехала из РФ, побывала на концерте Валерия Меладзе, который также поддержал Украину.
Пугачева написала пост, где рассказала о концерте певца. Она это сделала в ответ на очередной вброс российских пропагандистов о том, что на концерты Меладзе никто не ходит и он едва ли собирает половину зала.
"Должна огорчить врунов, говорящих о "провальных" концертах Валерия Меладзе в Израиле.Это был праздник! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры - прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, Вера, Надежда и Любовь!" - написала Пугачева.
Напомним, ранее Алла Пугачева выбралась на концерт российской звезды Манижы во второй раз. Она попала в объективы фотокамер, так как была одеть в кожанное пальто и носила массивные украшения.
Кроме того, ранее в террористической России стали говорить о том, что скандалист Киркоров, который каждый день находит поводы для попадания в СМИ, собирается вернуться к певице Алле Пугачевой, которая открыто осудила нападение России на Украину.
Как сообщила блогер Лена Миро, никакой новой возлюбленной у Киркорова нет, а изменения в его внешности - это подготовка к воссоединению с бывшей женой Аллой Пугачевой.
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