"Это кто там выживает? И тебе не стыдно?": дочь Поляковой захейтили за фото отдыха в Париже

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой встретила свое 18-летие в Париже, после чего показала подписчикам снимки на фоне Эйфелевой башни.

Маша Полякова / коллаж фото Instagram

Маша, старшая дочь звезды украинской эстрады Оли Поляковой, встретила свое совершеннолетие в столице Франции, Париже. И показала фолловерам фото вместе со своим возлюбленным Артуром на фоне Эйфелевой башни.

Однако она неосторожно подписала снимки "Хочу жить, а не выживать". И немедленно получила жесткий хейт от фолловеров, которые в массе своей не могут себе позволить романтические каникулы в Париже.

"Да, в Париже выжить нелегко", "А в это время в Украине идет Великая отечественная освободительная война украинского народа против российско-фашистских оккупантов", "В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать. Хочет жить в мирной, независимой, свободной Украине под мирным небом!", "Это кто там выживает? И тебе не стыдно?", "Зачем такое писать под такими постами", - гневно написали они в комментариях.

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На данный момент вышеуказанный пост Маши Поляковой недоступен к просмотру.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно подхватили кричалку.

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