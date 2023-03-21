Финансирует ВСУ: в России взялись за Меладзе

В России считают, что Меладзе решил продать свой особняк, чтобы помочь ВСУ выиграть войну. Надеемся, что это правда.

Меладзе / instagram.com/atlasweekend

Российские СМИ массово написали о том, что российский певец Валерий Меладзе, который поддержал Украину в жестокой войне, которую развязала против нее Россия, финансирует Вооруженные силы Украины.

Об этом написал Телеграмм-канал "Шоу бизнес". "Валерий Меладзе сразу же после продажи особняка попал под следствие. Полиция отрабатывает версию финансирования Меладзе ВСУ", - сообщают они.

Кроме того, издание отметило, что певец Меладзе выступает теперь только на частных мероприятиях, запрашивая за час 3 млн рублей (40 тысяч долларов США). "Снятые на его концертах видео и фото просят не публиковать в соцсетях", - пишут медиа РФ.

видео дня

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в России и была супругой грузинского композитора Константина Меладзе, выставила на продажу свой особняк под Москвой.

Большое трехэтажное строение, которое находится в элитном поселке "Миллениум парк", и площадью в 700 квадратных метров появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости. И хотя собственник не указан в документе, пропагандисты сравнили интерьеры и таки выяснили, что особняк принадлежит Брежневой и Меладзе.

Ранее также стало известно о том, что грузинскому певцу Валерию Меладзе стали отменять концерты. Одним из таких стал концерт в "Барвиха Luxury Village".

Причину отмены концерта Меладзе организаторы не назвали. Между тем, становится понятно, что певца медленно изолируют из-за того, что тот не поддерживает войну России в Украине.

Вас также может заинтересовать: