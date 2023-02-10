Впервые за 45 лет: королю Чарльзу III поставили условие

Каждый февраль вот уже 45 лет подряд отец Уильяма и Гарри отправлялся на швейцарский курорт Клостерс.

Король Чарльз III / instagram.com/ClarenceHouse

На протяжении многих лет король Чарльз III придерживался одной традиции. Как оказалось, Чарльзу ничто не могло помешать для любови к своему хобби.

Однако в 2023 году он вынужден отказаться от своего пристрастия.

Каждый февраль вот уже 45 лет подряд отец Уильяма и Гарри отправлялся на швейцарский курорт Клостерс, чтобы покататься на горных лыжах. Вот только не в этом году.

"Ближайшие советники дали понять Чарльзу III, что он не должен рисковать здоровьем, не может совершить первую международную поездку на частный отдых и не должен демонстрировать расточительность, когда многие сталкиваются с удорожанием стоимости жизни", - пишет Telegram-канал ВИНДЗОРЫ.

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.

Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.

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