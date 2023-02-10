Впервые за 45 лет: королю Чарльзу III поставили условие

На протяжении многих лет король Чарльз III придерживался одной традиции. Как оказалось, Чарльзу ничто не могло помешать для любови к своему хобби.
Однако в 2023 году он вынужден отказаться от своего пристрастия.
Каждый февраль вот уже 45 лет подряд отец Уильяма и Гарри отправлялся на швейцарский курорт Клостерс, чтобы покататься на горных лыжах. Вот только не в этом году.
"Ближайшие советники дали понять Чарльзу III, что он не должен рисковать здоровьем, не может совершить первую международную поездку на частный отдых и не должен демонстрировать расточительность, когда многие сталкиваются с удорожанием стоимости жизни", - пишет Telegram-канал ВИНДЗОРЫ.
После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.
К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.
За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.
Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.
Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.
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