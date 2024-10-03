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Впервые за 11 лет: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери - СМИ

Элина Чигис
3 октября 2024, 09:50
256
Михаэль Шумахер показался в Испании.
Михаэль Шумахер
Дочь Михаэля Шумахера вышла замуж / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Немецкий легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер, возможно, побывал на свадьбе своей дочери – Джины Шумахер.

Как сообщает таблоид Mirror, для обеспечения конфиденциальности Шумахера гостям пришлось оставить свои мобильные телефоны, чтобы никто не мог снять гонщика.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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Также издание Ultima Hora отметило, что свадьба дочери Шумахера проходила "в идиллической обстановке" на побережье Майорки. Сама церемония длилась 30 минут, а потом гости отправились в сад, где разместили столы и сцену.

Напомним, в 2013 году в результате несчастного случая Шумахер получил тяжелую травму головы и был долгое время в коме.

Кто такой Михаэль Шумахер?

Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории. Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.
В 2013 году, уже после завершения карьеры, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.
По версии журнала Forbes, в 2017 году являлся долларовым миллиардером.

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Отметим, бывший муж Алсу Ян Абрамов решил налаживать личную жизнь после развода и начал красиво ухаживать за одной девушкой, однако его намерения нельзя назвать серьезными.

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