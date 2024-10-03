Впервые за 11 лет: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери - СМИ

Немецкий легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер, возможно, побывал на свадьбе своей дочери – Джины Шумахер.
Как сообщает таблоид Mirror, для обеспечения конфиденциальности Шумахера гостям пришлось оставить свои мобильные телефоны, чтобы никто не мог снять гонщика.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Также издание Ultima Hora отметило, что свадьба дочери Шумахера проходила "в идиллической обстановке" на побережье Майорки. Сама церемония длилась 30 минут, а потом гости отправились в сад, где разместили столы и сцену.
Напомним, в 2013 году в результате несчастного случая Шумахер получил тяжелую травму головы и был долгое время в коме.
Кто такой Михаэль Шумахер?
Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории. Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.
В 2013 году, уже после завершения карьеры, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.
По версии журнала Forbes, в 2017 году являлся долларовым миллиардером.
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