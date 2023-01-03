Сын легендарного Михаэля Шумахера показал отца в День его рождения

После трагедии на горнолыжном курорте семья и поклонники мечтают увидеть Красного барона Формулы-1 в добром здравии.

Мик Шумахер показал фото Михаэля Шумахера в День его рождения / instagram.com/mickschumacher

Немецкий автогонщик Формулы-1, чемпион мира Михаэль Шумахер уже 10 лет не появляется на публике. В 2013 году, через год после объявления им о завершении карьеры, с Красным бароном случился несчастный случай во французских Альпах.

С тех пор Шумахер утратил способность самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими. Фанаты мечтают, что однажды борьба Михаэля увенчается успехом, и он сможет самостоятельно об этом рассказать.

Сын гонщика, Мик Шумахер, который пошел по стопам отца, делает свой вклад в то, чтобы про Шумахера-старшего не забывали. Ежегодно, в День его рождения, Мик публикует на своей странице в Instagram снимки отца из личного фотоархива.

Недавно Шумахер-младший показал два фото - Михаэль и Мик бок о бок стоят в одинаковых нарядах, и держат картинную рамку, и портрет Красного барона в гоночной экипировке.

"С Днем рождения, лучший отец в мире ❤️ Люблю тебя!" - подписал фотографии Мик.

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