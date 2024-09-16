УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Впервые после развода: Аффлека и Лопес застукали на эмоциональном свидании

Анна Подгорная
16 сентября 2024, 01:30
0
Фанаты Беннифер заинтригованы - что же на самом деле происходит в семье звезд.
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вышли вместе на публику впервые после развода / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудские звезды Бен Аффлек Дженнифер Лопес расстались в апреле 2024 года - через два года после свадьбы. Документы на развод подала Джей Ло, для которой, по словам инсайдеров, крах этого брака стал настоящей катастрофой.

Меж тем меньше чем через месяц после начала бракоразводного процесса Лопес и Аффлека застукали на свидании. Вместе с ними были их дети от предыдущих отношений.

Рандеву состоялось в субботу, 14 сентября, в ресторане отеля Beverly Hills в Лос-Анджелесе. Пара попала в объективы папарацци во время явно очень напряженной беседы. Это первое совместное появление артистов после новостей о разводе, сообщает Daily Mail.

видео дня

Причины их встречи и настроение уже почти бывших супругов предугадать невозможно: на некоторых кадрах Бен ужасно зол на папарацци, которые их преследуют, и явно чрезмерно эмоционально что-то рассказывает Джен, на других они спокойны и безмятежны, на третьих - видно, как Лопес старается незаметно утереть слезы. Меж тем очевидцы утверждают, что во время свидания Лопес и Аффлека нашлось место и для объятий.

Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что группа Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти. Коллектив во главе с новым солистом отправляется в тур и в ноябре выпустит полноценный альбом.

Также в СМИ раскрыли подробности завещания французского актера Алена Делона. Свои сбережения он разделил между тремя детьми, с которыми при жизни у него были сложные отношения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал Дженнифер Лопес Бен Аффлек новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

23:52 Синоптик
Украина не может оснастить даже 4 бригады из-за нехватки оружия - Зеленский

Украина не может оснастить даже 4 бригады из-за нехватки оружия - Зеленский

22:08 Украина
"Он сядет и начнет переговоры": Зеленский назвал главный страх Путина

"Он сядет и начнет переговоры": Зеленский назвал главный страх Путина

21:25 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды 108751

Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда 25999

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 сентября: Льву - важный вопрос, Овну - успех 23933

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 сентября: Льву - важный вопрос, Овну - успех

Гороскоп на завтра 16 сентября: Водолей - необычайное счастье, Рыбам - трудный выбор 12906

Гороскоп на завтра 16 сентября: Водолей - необычайное счастье, Рыбам - трудный выбор

Последние новости

01:30

Впервые после развода: Аффлека и Лопес застукали на эмоциональном свидании

15 сентября, воскресенье
23:52

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

22:59

Как выглядит внучка "мамы Верки Сердючки" - дочь звезды показала лицо малышки

22:22

У Путина целый "букет болезней": в США раскрыли неожиданный диагноз

22:08

Украина не может оснастить даже 4 бригады из-за нехватки оружия - Зеленский

Есть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в ХарьковеЕсть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в Харькове
21:32

"Искали поддержки": Тарабарова высказала категоричное мнение про Тодоренко

21:25

"Он сядет и начнет переговоры": Зеленский назвал главный страх Путина

20:43

Времени на подготовку будет больше: Сырский анонсировал важные изменения для мобилизованных

20:23

"Однозначно семья": Слава Демин показал воссоединение с бывшей женой

Реклама
20:19

"Добро" на дальнобойные удары по РФ: Запад боится поражения Украины зимой – СМИ

19:20

В формуле 4+1 пункта: Зеленский назвал, кто первый увидит план победы Украины

19:10

Россияне готовят новый рекорд в сентябре: что надо знать украинцаммнение

18:49

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание

18:34

Несмотря на слухи: Зеленский ответил, получил ли разрешение США на дальнобойные удары

18:11

У Байдена однозначно высказались насчет завершения войны и мирного плана

17:59

Разрушен подъезд, под завалами есть люди: жуткие подробности удара по ХарьковуФотоВидео

17:41

Слухи о пересечении "красных линий" и "ядерке": МИД призывает не слушать Путина

17:39

Известный украинский актер оказался в эпицентре землетрясения

17:22

Ответка за Полтаву: на Курщине взорвали расположение армии РФ вместе с россиянамиВидео

17:09

Только гений найдет кубик за 8 секунд: загадка, которую разгадают единицы

Реклама
16:18

"Вся армия РФ воюет тут": Буданов высмеял российские мифы об "эскалации"

15:29

Россия обстреляла энергетику четырех областей, один из регионов частично обесточен

15:17

"Пыль в глаза": в Лондоне назвали Путина "фашистом" и ответили на ядерные угрозы

15:12

Больше не скрывает: Слава Каминская в третий раз вышла замуж

14:36

Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов: хозяйка рассказала рецепт нутеллы в домашних условияхВидео

14:15

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября

14:06

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри

13:57

Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

13:44

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Тельцам - подъем, Девам - проблемы

13:19

Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп

13:18

Разрушены тысячи домов, есть погибшие: жесткие наводнения и снегопады наделали беды в ЕвропеВидео

13:08

Слухи о "заморозке" войны: у Зеленского отреагировали на нашумевшую статью BILD

12:28

В Украине обвалились цены на популярный фрукт

12:20

Новая тактика врага осложнила положение ВСУ на Востоке - офицер НГУ

12:19

"Примерила свадебное платье": Кухар выдала откровенность про новый роман

12:12

Что такое "шаруга": мало кто знает истинное значение этого словаВидео

11:50

Что попадет под удар Storm Shadow в России: СМИ опубликовали карту

11:18

"Это критично для нас": Буданов назвал одну из самых больших проблем на фронте сейчасВидео

11:15

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали

11:00

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Ракам просить о помощи, Львам - искушение

Реклама
10:42

Жители Курской области сдают кадыровцев, технику и склады силам ВСУ - ЦНС

09:57

Ударит аномальная жара: где в Украине будет +29 градусов

09:52

По плану победы: Украина может пойти на "локальную" заморозку боевых действий - Bild

09:45

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 сентября: Льву - важный вопрос, Овну - успех

09:16

Без поддержки США: Стармера призывают разрешить ВСУ бить по России Storm Shadow

08:53

РФ ударила по Украине, были "прилеты" в нескольких областях: какие последствияФото

08:36

Десятки единиц техники: ВСУ разгромили вражескую колонну на Покровском направлении

08:10

Вероятность удара ядерным оружием по Украине увеличивается?мнение

07:48

Операция на Курщине набирает обороты: ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам

06:10

Россияне несут огромные потери: новые данныемнение

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять