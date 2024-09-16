Впервые после развода: Аффлека и Лопес застукали на эмоциональном свидании

Фанаты Беннифер заинтригованы - что же на самом деле происходит в семье звезд.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вышли вместе на публику впервые после развода / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудские звезды Бен Аффлек Дженнифер Лопес расстались в апреле 2024 года - через два года после свадьбы. Документы на развод подала Джей Ло, для которой, по словам инсайдеров, крах этого брака стал настоящей катастрофой.

Меж тем меньше чем через месяц после начала бракоразводного процесса Лопес и Аффлека застукали на свидании. Вместе с ними были их дети от предыдущих отношений.

Рандеву состоялось в субботу, 14 сентября, в ресторане отеля Beverly Hills в Лос-Анджелесе. Пара попала в объективы папарацци во время явно очень напряженной беседы. Это первое совместное появление артистов после новостей о разводе, сообщает Daily Mail.

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Причины их встречи и настроение уже почти бывших супругов предугадать невозможно: на некоторых кадрах Бен ужасно зол на папарацци, которые их преследуют, и явно чрезмерно эмоционально что-то рассказывает Джен, на других они спокойны и безмятежны, на третьих - видно, как Лопес старается незаметно утереть слезы. Меж тем очевидцы утверждают, что во время свидания Лопес и Аффлека нашлось место и для объятий.

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos juntos em Beverly Hills. pic.twitter.com/rChdShVq7s — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 14, 2024

Jennifer Lopez & Ben Affleck With Their Kids Out For Lunch !



Full Video: https://t.co/9wJNebxjkWpic.twitter.com/seBMtQCBqF — JLo Updates (@lopez_updates) September 15, 2024

Ben Affleck and Jennifer Lopez have tense conversation as they reunite for the FIRST time amid divorce at Beverly Hills Hotel with their children https://t.co/Asx65OHiSb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2024

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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Ранее стало известно, что группа Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти. Коллектив во главе с новым солистом отправляется в тур и в ноябре выпустит полноценный альбом.

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