Впервые на украинском телевидении: жена Арестовича в Сніданку з 1+1 дала интервью о муже

Анастасия Арестович, жена советника Офиса Президента, рассказала, как это - жить с всеукраинским крашем.

Алексей Арестовч с женой Анастасией / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 1+1 Украина продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей. В такое важное для страны время проект остается точкой опоры для каждого украинца и теперь выходит ежедневно с 7:00 до 11:00.

Сегодня в студию Сніданку з 1+1 пришла жена советника офиса Президента Анастасия Арестович. Несмотря на то, что имя жены Алексея Арестовича находится в топе запросов украинского Google, информации об Анастасии очень мало. До начала полномасштабного вторжения она была непубличной персоной, а сегодня впервые дала большое интервью украинскому телеканалу. Сніданок з 1+1 рассказал, что Анастасия – коренная киевлянка, окончила Университет экономики и права по специальности Управления проектами, увлекается психологией, в 2014 году вместе с подругой наведалась в авторскую школу Алексея Арестовича, а в 2015 году – вышла замуж за него. Вместе с Алексеем они вместе уже 8 лет и воспитывают 6-летнего сына Александра.

В чем семья Арестовичей ищет утешение во время войны, как встретили полномасштабное вторжение, как Анастасия относится к популярности своего мужа и кто больше времени уделяет воспитанию сына – Сніданок з 1+1 расспросил гостью в прямом эфире.

Анастасия Арестович в студии Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

"Еще до начала полномасштабного вторжения мы с Алексеем договаривались: если что-то произойдет, мы останемся в Киеве. Я вообще не планировала выезжать, но и не рассчитывала на такие масштабы вторжения. В обед 24 февраля за 15 минут я собрала вещи, быстро бросила в машину, одела сына и мы поехали, - вспоминает Анастасия. - Сыну я сразу сказала, что началась война. Сначала в силу возраста он не очень интересовался ситуацией, а сейчас мы разговариваем, если Александр инициирует эти вопросы. Вообще мы стараемся уберечь его детство от войны, но все равно перед сном сын иногда говорит: "Мама, я хочу, чтобы война закончилась".

На вопрос, что изменилось в жизни от 24 февраля, Анастасия рассказала, что теперь больше времени тратит на организацию личной безопасности и имеет ограничения на передвижение. Но несмотря ни на что, семья пытается вести такую же жизнь, как до начала полномасштабного вторжения.

"Когда мне начали писать, что Алексей - краш, я впервые загуглила это слово, - комментирует популярность мужа Анастасия. – Но он и до того был популярным, так что я не могу сказать, что изменения были внезапными. Очень много юмора было вокруг этого, всяческих видео, поэтому мне очень нравилось".

Анастасия Арестович в студии Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Анастасия рассказала, что сейчас занимается организационными вопросами в комьюнити, участники которого интересуются психологией и саморазвитием, а в качестве хобби системно занимается вокалом. Традиционный день жены советника Офиса Президента состоит из текущих дел, спорта и женских ритуалов, таких как визит к косметологу. Готовит семье Анастасия только завтраки, а любимым блюдом своего мужа называет овсяную кашу. Семья Арестовичей придерживается здорового образа питания, занимается спортом, не употребляет молочных продуктов и сладостей.

На вопрос, готова ли Анастасия быть первой леди в случае баллотирования мужа на пост Президента, она ответила: "Публичность дается мне нелегко. Но Алексей мне иногда говорит: "Готовься". От такой перспективы немного присутствует дискомфорт. Для меня привычна более камерная жизнь".

Кроме того, Анастасия призналась, что поводов для ревности Алексей ей не дает: "Когда мы познакомились, Алексей уже был занятым человеком, но все равно находил время на меня. Сейчас мы также нечасто видимся в течение дня, мы самодостаточные люди. Воспитанию сына больше времени уделяю все-таки видимо я".

Напомним, ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 7:00 до 11:00 на телеканале 1+1 Украина и ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.