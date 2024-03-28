Вперед, мамочка: Ребрик показала дерзкий образ через две недели после родов

Популярная ведущая подчеркнула свою женственность в стиле королевы рок-н-ролла.

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Лилия Ребрик после родов показала фигуру в новом луке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Две недели назад украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в третий раз стала мамой. Материнство она считает своей главной и самой ценной ролью, однако растворяться в ней полностью она не планирует.

Ребрик в своем блоге в Instagram призналась, что ждет возвращения на экраны и на сцену с большим нетерпением. Также она пообещала поклонникам, что скоро непременно встретится с ними.

"У меня самая главная роль в жизни - я МАМА! Играю эту роль уже третий раз, и это на самом деле моя любимая из всех! Но скучаю по театру, по зрителям, по волнению перед выходом на сцену и эмоциями уже после сыгранного спектакля. Поэтому, еще совсем немнооооожечко и я снова зажгу на сцене своего родного Молодого театра. С днем театра всех, кто отдает ему свою жизнь и горячо любит всем сердцем! Как я! Скоро увидимся!" - пишет ведущая.

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В качестве иллюстрации к своему посту-признанию Лилия Ребрик опубликовала пикантный фотопортрет в черно-белых оттенках. В кадре она позирует с ярким макияжем, в черном боди и дерзкой косухе с бахромой.

Лилия Ребрик после родов показала фигуру в новом луке / instagram.com/liliia.rebrik

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