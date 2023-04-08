"Возможность петь еще не вернулась": Каменских выступила впервые после проблем с голосом

Артистка Настя Каменских честно призналась фанатам в том, что возможность петь так и не вернулась к ней на все сто процентов.

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Настя Каменских / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Настя Каменских приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны" ‒ даже несмотря на то, что еще не успела восстановиться после проблем с голосом". Видеоролик выступления она опубликовала в Instagram.

Артистка призналась – возможность петь так и не вернулась к ней на все сто процентов. В ролике видно, что Каменских пока тяжело управлять своим голосом и выпевать высокие ноты. И попросила фанатов помочь ей спеть композицию "Обіцяю". Зал охотно поддержал ее просьбу.

"Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите на видео, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%. Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую испытала сегодня на сцене перед вами. Вскоре мое лечение будет завершено, работа связок возобновится и мы еще мощнее споем", – написала Каменских.

видео дня

Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

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