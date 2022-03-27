Возлюбленный Юлии Мендель ушел на передовую защищать Украину / twitter.com/IuliiaMendel

Бывшая пресс-атташе президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что ее возлюбленный, экс-заместитель министра экономики, Павел Кухта, ушел на фронт.

Свои отношения пара раскрыла только в феврале 2022 года, в День святого Валентина, за 10 дней до начала войны.

Мендель призналась, что тяжело переживает уход любимого на передовую. Такую скорую разлуку по такой ужасной причине она сравнила с морозом внутри.

Павел Кухта, как и многие известные украинские мужчины, ушел защищать Украину 26 марта 2022 года. Об этом экс-пресс-секретарь Зеленского сообщила в своем Twitter-аккаунте.

"Павел ушел на фронт. Нет слов, чтобы описать, что значит для меня - отпустить его. Холод внутри", - написала Мендель.

Pavlo has gone to the frontlines. No words to describe what it meant to let him go. Frozen inside.#PrayForUkraine#StandWithUkrainepic.twitter.com/SRp83yqY5H — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 26, 2022

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