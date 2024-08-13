Возлюбленная Дмитрия Кулебы заговорила про штамп в паспорте

Светлана Павелецкая также рассказала, как друг к другу относятся министр и ее сын.

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Дмитрий Кулеба личная жизнь - Светлана Павелецкая рассказала о замужестве и сыне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и соучредительница издательства "Книголав" Светлана Павелецкая официально вместе уже больше года. На их воспитании находится французский бульдог Марик, но недавно домой также вернулся сын Павелецкой от первого брака Саша - раньше он жил с отцом за границей.

Поклонники интересуются у Светланы, как теперь уживаются на одной территории все ее мужчины. Она в своем блоге в Insatgram отметила, что Кулеба и ее сын уважительно относятся друг к другу и хорошо ладят.

"Нормально (адаптировался - прим. редактора), они же уже были знакомы. Спокойно. У них хорошие, приятельские отношения", - пишет Светлана.

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Также она рассказала про свое отношение к официальному браку. Возлюбленная министра, как женщина, уже бывавшая замужем, отметила, что штамп мало что меняет в отношениях, но время от времени такое желание возникает.

Дмитрий Кулеба личная жизнь - Светлана Павелецкая рассказала о замужестве и сыне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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