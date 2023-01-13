"Вова меня убьет!": Даша Кацурина рассказала, о чем Дантес общается с ее 6-летней дочерью

Владимир Дантес подружился с Сашей, и не отказывает себе в удовольствии подурачиться с девочкой.

Даша Кацурина показала разговоры Владимира Дантеса со своей дочерью Сашей / t.me/grlsclubkatsurina

Бизнесвумен и дизайнерка Даша Кацурина - мама двоих детей. После громкого развода со своим предыдущим партнером, она завела романтические отношение с украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом.

Артист был и остается убежденным чайлдфри, однако близкое знакомство с детьми Кацуриной изменило его мнение. По крайне мере в том, что касается общения с полуторагодовалым Иваном и шестилетней Сашей.

С последней у Дантеса сложились близкие, дружественные отношения, которым Кацурина не может нарадоваться. Она даже выложила фрагмент их разговора на своем Telegram-канале.

Бизнесвумен рассказывает, что Владимир и Саша общаются в социальных сетях, и у них есть особый ритуал - снимать друг для друга видео, на которых они корчат смешные рожицы.

"Вова меня убьет, но разговоры этих двоих кружочками - просто ахахах", - пишет Кацурина. В комментариях к забавному ролику пишут, что подобное поведение свидетельствует о том, что Саша приняла Владимира, как нового мужчину своей мамы, а Дантес имеет настоящие чувства к Даше, раз настолько погружается в ее жизнь.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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