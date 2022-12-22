"И собаку, и третьего": Даша Кацурина рассказала, какие требования ей предъявляет Дантес

Возлюбленная Владимира Дантеса показала, как тот возится с ее детьми.

Владимир Дантес и Даша Кацурина поговорили про общее будущее / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес всю свою сознательную жизнь был чайлдфри, и детский вопрос его мало интересовал. Однако его убеждения сильно изменились, когда он завел роман с Дашей Кацуриной - бизнесвумен, дизайнеркой и мамой двоих детей.

Кацурина сейчас живет с детьми в Варшаве, Владимир - мотается по миру с благотворительными концертами и гоняет машины для ВСУ. Когда ему удается встретиться с возлюбленной, он также весьма охотно берет на себя роль воспитателя для детей.

Недавно на своей странице в Instagram Даша показала забавное видео, на котором Дантес с явной усталостью просит у нее еще детей.

Абсолютно уставший артист держит младшего сына Даши, и с каменным лицом говорит: "Дети лайк, супер! Больше нужно. А то немного мало уже".

Даша со смехом согласилась на такое предложение, и переспросила, хочет ли Дантес третьего ребенка или завести собаку. Он со вздохом согласился и на первое, и на второе.

Владимир Дантес и Даша Кацурина поговорили про общее будущее / instagram.com/vladimirdantes

К слову ранее Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой и нынешний бойфренд Даши, рассказывал, почему не обзавелся потомством с Додо и не планирует детей с Кацуриной.

Также он эмоционально оценил роман своей бывшей жены и Миши Кацурина - артист подчеркнул, что ему неприятно находится в любовном четырехугольнике, который те "заварили".

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