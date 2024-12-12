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Вова и Катя Остапчук показали первую семейную фотосессию с новорожденным сыном

Анна Подгорная
12 декабря 2024, 21:48
169
Малыш Тим хоть и не умеет пока позировать, но уже стал настоящей звездой съемки.
Владимир Остапчук, Катя Остапчук
Владимир и Катя Остапчук показали, как выглядит их новорожденный сын / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Краткое содержание:

  • Катя Остапчук родила мужу-шоумену сына
  • Счастливые родители показали первые фото Тимофея

Владимир и Екатерина Остапчук 10 декабря стали родителями. В канун выписки из роддома они в социальных сетях поделились своим семейным сокровищем - первой семейной фотосессией с сыном.

Виновник "торжества" Тимофей стоически перенес суету вокруг своего появления. Камера запечатлела трогательные моменты - как Катя готовится к родам, первый крик Тима, отдых новорожденного на надежной груди папы, и, конечно же, первый семейный портрет Остапчуков в новом составе.

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В комментариях к снимкам молодая мама рассказала, как себя чувствует, и поблагодарила врачей и персонал клиники, которые помогли ей привести сына на свет. Остапчук призналась - сейчас она пребывает в эйфории от рождения малыша.

"Знакомьтесь, Тим. Я знала, что после родов гормоны очень влияют на организм, но чтобы настолько... Каждый раз, когда я смотрю на него, у меня внутри как будто что-то расцветает. Меня даже перестало раздражать в муже то, что всегда раздражало. Ну типа того, что он громко разговаривает, например. Я как будто стала самым добрым человеком в мире: такая, знаете, блаженная (Вова, если ты дочитал до этого момента, то это как появилось внезапно, так и может исчезнуть, поэтому наслаждайся сполна пока тем, что можешь громко разговаривать). Последние три дня для меня действительно лучшие в жизни", - поделилась эмоциями Катя Остапчук.

Остапчуки
Владимир и Катя Остапчук показали, как выглядит их новорожденный сын / instagram.com/vova_ostapchuk
Остапчуки
Владимир и Катя Остапчук показали, как выглядит их новорожденный сын / instagram.com/vova_ostapchuk
Остапчуки
Владимир и Катя Остапчук показали, как выглядит их новорожденный сын / instagram.com/vova_ostapchuk
Остапчуки
Владимир и Катя Остапчук показали, как выглядит их новорожденный сын / instagram.com/vova_ostapchuk
Остапчуки
Владимир и Катя Остапчук показали, как выглядит их новорожденный сын / instagram.com/vova_ostapchuk

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль. Таким была реакция Дмитрия Однороженко на результаты Нацотбора-2025.

Также украинская певица и автор песен Елена Тополя рассказала, чего Потап лишил Настю Каменских, когда они только начинали свой совместный путь - тогда еще просто как коллеги.

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Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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