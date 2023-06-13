"Вот и мне пришла": Виталий Козловский получил повестку

Певец показал свое общение с военным в военкомате.

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Виталий Козловский сообщил, что получил повестку / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3

Украинский певец Виталий Козловский отстаивает честь и свободу Украины на культурном фронте - выступает с благотворительными концертами, популяризирует украинские язык и музыку. Однако вероятно, что этим его вклад в победу над страной-оккупантом не ограничится.

Артисту 38 лет, т.е. он является мужчиной призывного возраста. На своей странице в Facebook он сообщил, что получил повестку в военкомат. На самом деле он даже опубликовал снимок из учреждения, на котором подписывает какие-то документы под наблюдением мужчины в военной форме.

Поверх фото Козловский наложил собственную песню "Тихим дотиком" с подписью: "Вот и мне пришла повестка".

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На вопрос подписчицы, какая у него военная специальность, певец ответил, что пока никакой. Пока не известно, какой будет дальнейшая судьба Виталия Козловского в украинских войсках. В комментариях мнения на этот счет разделились: одни считают, что артист, который не имеет профессионального военного опыта, больше пользы способен принести на культурном фронте, другие поощряют его уход на фронт наравне с "незвездными" украинскими мужчинами.

Виталий Козловский сообщил, что получил повестку / facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3

Ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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