Воссоединение бывших: Юрий Никитин заговорил о юбилее со Славой Каминской

- Юрий Никитин встретился со Славой Каминской
- Они обсудили 20-летие дуэта НеАнгелы
В 2021 году украинский дуэт НеАнгелы прекратил свое существование. Слава Каминская и Виктория Смеюха, участницы коллектива, ушли в свободное плавание.
Однако контакт с Юрием Никитиным, музыкальным продюсером и создателем НеАнгелов, артистки не утратили. По крайней мере говорить об этом публично готова Слава Каминская. На днях она встретилась со своим патроном в Валенсии, о чем рассказала в Instagram.
Встреча была приятной для обоих, тем более что Никитин и Каминская вспомнили, что летом 2026 года НеАнгелы могли бы отметить 20-летие. Поклонники дуэта предполагают, что общение Юрия и Славы может быть намеком на то, что уже скоро стоит ожидать воссоединения коллектива.
Музыкальный продюсер пока лишь радуется встрече с певицей, которая была важной частью одного из его успешных проектов.
О персоне: Юрий Никитин
Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.
О персоне: Слава Каминская
Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.
