"Гремело адски": шахед ударил возле родного дома Константина Грубича

Во время атаки в жилище находился родной человек Грубича.

Атака рф на Полтаву 7 октября - пострадал дом Константина Грубича / коллаж: Главред, фото: facebook.com/nejnich, t.me/OleksiiKuleba

Кратко:

Полтава пострадала от террористической атаки страны-агрессора

Удар задел родной дом ведущего Константина Грубича

В ночь на 7 октября страна-оккупант атаковала Полтаву. От воздушного удара пострадало локомотивное депо - подвижной состав, административные и складские помещения, пр.

Кроме официальных спикеров о массированной атаке в своем блоге в Facebook рассказал украинский ведущий Константин Грубич - недалеко от депо находится его семейное гнездо, а само учреждение у него всегда ассоциировалось с детством.

Сейчас в доме обитает брат Грубича Богдан. Он рассказал, что жилище во время атаки рф тряслось так, что вылетели стекла. "Боже, как же у меня в душе защемило, когда узнал о шахедном вражеском терроре локомотивного депо в Полтаве! Это же в полукилометре от моего родного дома! Брат пишет, что гремело адски, дом трясся как груша, и стекла все-таки вылетели... Господи! Как тяжело... Я же вырос в том депо. И вот уроды добрались и сюда. Развалили, разгромили. Слава Богу, люди все вроде бы живы . Как теперь все там восстанавливать - вопрос риторический. Силы землякам!" - написал ведущий.

Атака рф на Полтаву 7 октября - пострадал дом Константина Грубича / фото: facebook.com/nejnich

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

