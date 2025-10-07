"Гремело адски": шахед ударил возле родного дома Константина Грубича

Кратко:
- Полтава пострадала от террористической атаки страны-агрессора
- Удар задел родной дом ведущего Константина Грубича
В ночь на 7 октября страна-оккупант атаковала Полтаву. От воздушного удара пострадало локомотивное депо - подвижной состав, административные и складские помещения, пр.
Кроме официальных спикеров о массированной атаке в своем блоге в Facebook рассказал украинский ведущий Константин Грубич - недалеко от депо находится его семейное гнездо, а само учреждение у него всегда ассоциировалось с детством.
Сейчас в доме обитает брат Грубича Богдан. Он рассказал, что жилище во время атаки рф тряслось так, что вылетели стекла. "Боже, как же у меня в душе защемило, когда узнал о шахедном вражеском терроре локомотивного депо в Полтаве! Это же в полукилометре от моего родного дома! Брат пишет, что гремело адски, дом трясся как груша, и стекла все-таки вылетели... Господи! Как тяжело... Я же вырос в том депо. И вот уроды добрались и сюда. Развалили, разгромили. Слава Богу, люди все вроде бы живы . Как теперь все там восстанавливать - вопрос риторический. Силы землякам!" - написал ведущий.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о переменах в личной жизни украинской актрисы Наталка Денисенко. Она готовится стать мамой, и надеется на рождение еще и дочери.
Также жена певца Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова, показала лицо после неудачной пластики. Из-за этой ошибки ей вновь придется обращаться к хирургам.
Читайте также:
- Молодожены "спалились": Дашу Квиткову и Владимира Бражко выдала важная деталь
- Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье
- "Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал
О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред