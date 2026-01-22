"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

Вы узнаете:
- Джамала опубликовала фото с сыновьями
- Как они выглядят
Победительница Евровидения-2014 и музыкальный продюсер Национального отбора Джамала показала поклонникам снимки с подросшими сыновьями. Фотографиями она поделилась в Instagram.
Певица решила сделать нежные фото с детьми в зимней эстетике. Звездная мама с семилетним Эмир-Рахманом и пятилетним Селим-Гираем позировали на камеру в зимних шапках и теплых свитерах. Джамала нежно обнимала сыновей, а на одной из фотографий мальчики нежно целуют маму в щеки. В глаза сразу бросается цвет волос детей — оба ребенка певицы светло-русые.
Джамала кратко подписала фотографии, сделав акцент на позитиве и ожидании весны — как времени года, так и в метафорическом смысле. Также артистка отметила, что семейные снимки были сделаны за донат.
"Жить весной. Жить победой. Жить любовью", — написала певица.
Также Джамала немного рассказала о характерах детей — оказалось, что сыновья ревнуют маму друг к другу и требуют от нее внимания.
"Они все очень ревнивые", — прокомментировала звезда.
Поклонники также остались в восторге от фотографий с детьми. Они отметили, что мальчики быстро растут и очень похожи друг на друга.
"Воробушки мамины"
"Такие клевые"
"У вас уже такие большие сыновья, как же чужие быстро растут"
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что актер Остап Ступка вместе с предпринимателем Сергеем Гамалием проведал свою мать — вдову легендарного актера Богдана Ступки. По словам Сергея, условия в квартире вдовы актера стали по-настоящему спартанскими. В доме нет электричества, тепла и воды.
Также актриса Наталка Денисенко эмоционально высказалась о том, что сейчас украинское общество очень взвинчено и занимается буллингом публичных людей. Одной из жертв такого отношения она назвала и певицу, выразив ей свою поддержку.
Вас может заинтересовать:
- "Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге
- Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва
- Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред