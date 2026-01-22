"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

Певица показала, как выглядят ее старшие сыновья.

https://stars.glavred.info/vorobushki-maminy-dzhamala-pokazala-umilitelnye-pocelui-s-synovyami-10734566.html Ссылка скопирована

Джамала показала детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Вы узнаете:

Джамала опубликовала фото с сыновьями

Как они выглядят

Победительница Евровидения-2014 и музыкальный продюсер Национального отбора Джамала показала поклонникам снимки с подросшими сыновьями. Фотографиями она поделилась в Instagram.

Певица решила сделать нежные фото с детьми в зимней эстетике. Звездная мама с семилетним Эмир-Рахманом и пятилетним Селим-Гираем позировали на камеру в зимних шапках и теплых свитерах. Джамала нежно обнимала сыновей, а на одной из фотографий мальчики нежно целуют маму в щеки. В глаза сразу бросается цвет волос детей — оба ребенка певицы светло-русые.

видео дня

Джамала со старшими сыновьями / фото: instagram.com, Джамала

Джамала кратко подписала фотографии, сделав акцент на позитиве и ожидании весны — как времени года, так и в метафорическом смысле. Также артистка отметила, что семейные снимки были сделаны за донат.

Как выглядят дети Джамалы / фото: instagram.com, Джамала

"Жить весной. Жить победой. Жить любовью", — написала певица.

Также Джамала немного рассказала о характерах детей — оказалось, что сыновья ревнуют маму друг к другу и требуют от нее внимания.

"Они все очень ревнивые", — прокомментировала звезда.

Джамала семья / фото: instagram.com, Джамала

Поклонники также остались в восторге от фотографий с детьми. Они отметили, что мальчики быстро растут и очень похожи друг на друга.

"Воробушки мамины"

"Такие клевые"

"У вас уже такие большие сыновья, как же чужие быстро растут"

Джамала / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что актер Остап Ступка вместе с предпринимателем Сергеем Гамалием проведал свою мать — вдову легендарного актера Богдана Ступки. По словам Сергея, условия в квартире вдовы актера стали по-настоящему спартанскими. В доме нет электричества, тепла и воды.

Также актриса Наталка Денисенко эмоционально высказалась о том, что сейчас украинское общество очень взвинчено и занимается буллингом публичных людей. Одной из жертв такого отношения она назвала и певицу, выразив ей свою поддержку.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред