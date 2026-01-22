Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

Актриса стала черным ангелом.

Наталка Денисенко поддержала Елену Тополю / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Почему Наталка Денисенко впервые за долгое время появилась не в белой одежде

Как она поддержала Елену Тополю

Украинская актриса Наталка Денисенко давно предпочитает белый цвет в одежде, сделав его своей узнаваемой фишкой. Однако, чтобы поддержать певицу Елену Тополю, которую шантажировали интимным видео, артистка изменила своим привычкам и появилась в экстравагантном образе в Instagram.

На фотографиях Денисенко предстала в образе ангела с черными крыльями. Для съемки актриса выбрала черное мини-платье с кружевной вставкой на талии. Таким образом она решила обратить внимание аудитории на несчастье, с которым столкнулась певица Елена Тополя.

Наталка Денисенко в черном / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка эмоционально высказалась о том, что сейчас украинское общество очень взвинчено и занимается буллингом публичных людей. Одной из жертв такого отношения она назвала и певицу, выразив ей свою поддержку.

"В такое темное, сложное для нашей страны время общество очень резко воспринимает много новостей, я понимаю, сейчас нам всем очень сложно… Но иногда мы не замечаем, как превращаемся в оборотней, способных делать плохо друг другу! Мне очень больно, когда я вижу публичную травлю людей, когда осуждают женщину за ее нормальную горячую природу, женственность, сексуальность! Хочу поддержать Елену Тополю, как женщина женщину! Я знаю, как это сложно, когда публичная любовь оборачивается ненавистью, потому что недавно сама пережила такую волну хейта! Хочу еще раз напомнить нам всем быть добрее", — заявила Денисенко.

Наталка Денисенко про Елену Тополю / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Поклонники остались в восторге от необычного образа Наталки и поддержали ее месседж.

"Темные времена обнаруживают светлых людей! Поддерживаю ваше мнение"

"Необычно видеть тебя в черном! Но тебе очень подходит!"

"Красивая женщина, как никогда важные слова, и черный вам очень идет"

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

