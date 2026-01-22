Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

Вы узнаете:
- Почему Наталка Денисенко впервые за долгое время появилась не в белой одежде
- Как она поддержала Елену Тополю
Украинская актриса Наталка Денисенко давно предпочитает белый цвет в одежде, сделав его своей узнаваемой фишкой. Однако, чтобы поддержать певицу Елену Тополю, которую шантажировали интимным видео, артистка изменила своим привычкам и появилась в экстравагантном образе в Instagram.
На фотографиях Денисенко предстала в образе ангела с черными крыльями. Для съемки актриса выбрала черное мини-платье с кружевной вставкой на талии. Таким образом она решила обратить внимание аудитории на несчастье, с которым столкнулась певица Елена Тополя.
Наталка эмоционально высказалась о том, что сейчас украинское общество очень взвинчено и занимается буллингом публичных людей. Одной из жертв такого отношения она назвала и певицу, выразив ей свою поддержку.
"В такое темное, сложное для нашей страны время общество очень резко воспринимает много новостей, я понимаю, сейчас нам всем очень сложно… Но иногда мы не замечаем, как превращаемся в оборотней, способных делать плохо друг другу! Мне очень больно, когда я вижу публичную травлю людей, когда осуждают женщину за ее нормальную горячую природу, женственность, сексуальность! Хочу поддержать Елену Тополю, как женщина женщину! Я знаю, как это сложно, когда публичная любовь оборачивается ненавистью, потому что недавно сама пережила такую волну хейта! Хочу еще раз напомнить нам всем быть добрее", — заявила Денисенко.
Поклонники остались в восторге от необычного образа Наталки и поддержали ее месседж.
"Темные времена обнаруживают светлых людей! Поддерживаю ваше мнение"
"Необычно видеть тебя в черном! Но тебе очень подходит!"
"Красивая женщина, как никогда важные слова, и черный вам очень идет"
