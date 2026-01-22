95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

Вы узнаете:
Известная украинская поэтесса Лина Костенко оказалась в критической ситуации в собственной киевской квартире. Как рассказали ТСН соседи 95-летней знаменитости, температура в их доме значительно снизилась.
Из-за ударов по критической инфраструктуре Киева тысячи домов остались без света и отопления. Шевченковский район, где проживает Костенко, не стал исключением. Соседи рассказали журналистам, что температура в квартире 95-летней поэтессы снизилась до критических восьми градусов. Лина Васильевна разрешила знакомым сообщить, в каких тяжелых условиях она сейчас живет. Сама Костенко, которая редко появляется на публике, не изменила своим привычкам.
"Во втором подъезде, где живет Лина Васильевна (Лина Васильевна разрешила мне об этом сказать), тоже ужасная температура. У нее восемь градусов", — передала литературовед Роксана Харчук. Она сравнила ситуацию в многоэтажке с "микроконцентрационным лагерем".
Многоквартирный дом живет практически без отопления уже неделю. Людям приходится ходить в верхней одежде даже дома и подниматься на верхние этажи пешком. Одна из соседок поэтессы, докторка искусствоведения и лауреатка Шевченковской премии Татьяна Кара-Васильева, также шутливо пожаловалась на условия после российских атак.
"Я сижу и страдаю. Страдаю одетая", — сообщила она.
Ситуация с отоплением в Киеве
В ночь на 22 января в столице начали запуск отопления в 3260 домах, которые оставались без тепла из-за вражеских обстрелов 9 и 20 января. По прогнозам мэра Виталия Кличко, теплоноситель дойдет до квартир киевлян в течение суток. Водоснабжение в городе уже полностью восстановлено для всех категорий потребителей.
О персоне: Лина Костенко
Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.
