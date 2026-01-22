95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

О беде поэтессы рассказали соседи.

https://stars.glavred.info/95-letnyaya-lina-kostenko-okazalas-v-kriticheskoy-situacii-v-kieve-detali-10734440.html Ссылка скопирована

Лина Костенко - где живет / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Виталий Кличко, t.me/l_v_kostenko

Вы узнаете:

Где сейчас живет Лина Костенко

Почему она попала в сложную ситуацию

Известная украинская поэтесса Лина Костенко оказалась в критической ситуации в собственной киевской квартире. Как рассказали ТСН соседи 95-летней знаменитости, температура в их доме значительно снизилась.

Из-за ударов по критической инфраструктуре Киева тысячи домов остались без света и отопления. Шевченковский район, где проживает Костенко, не стал исключением. Соседи рассказали журналистам, что температура в квартире 95-летней поэтессы снизилась до критических восьми градусов. Лина Васильевна разрешила знакомым сообщить, в каких тяжелых условиях она сейчас живет. Сама Костенко, которая редко появляется на публике, не изменила своим привычкам.

видео дня

Квартира Лины Костенко / фото: facebook.com, Виталий Кличко

"Во втором подъезде, где живет Лина Васильевна (Лина Васильевна разрешила мне об этом сказать), тоже ужасная температура. У нее восемь градусов", — передала литературовед Роксана Харчук. Она сравнила ситуацию в многоэтажке с "микроконцентрационным лагерем".

Многоквартирный дом живет практически без отопления уже неделю. Людям приходится ходить в верхней одежде даже дома и подниматься на верхние этажи пешком. Одна из соседок поэтессы, докторка искусствоведения и лауреатка Шевченковской премии Татьяна Кара-Васильева, также шутливо пожаловалась на условия после российских атак.

Лина Костенко с Валерием Залужным и Виталием Кличко / фото: facebook.com, Виталий Кличко

"Я сижу и страдаю. Страдаю одетая", — сообщила она.

Ситуация с отоплением в Киеве

В ночь на 22 января в столице начали запуск отопления в 3260 домах, которые оставались без тепла из-за вражеских обстрелов 9 и 20 января. По прогнозам мэра Виталия Кличко, теплоноситель дойдет до квартир киевлян в течение суток. Водоснабжение в городе уже полностью восстановлено для всех категорий потребителей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Елена Тополя, которая недавно попала в скандал из-за слива ее провокационного видео и шантажа, решила ответить на неправдивую информацию, которую о ней распространяли в сети. Артистка рассказала, были ли измены в браке с Тарасом Тополей.

Также российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, хочет вернуться на сцену. Несмотря на слухи, которые ранее распространяли российские медиа, Алла не планирует возвращаться в РФ и тем более давать там концерты.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лина Костенко Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред