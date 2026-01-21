Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

Примадонна хочет снова выйти на сцену.

Алла Пугачева - концерты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Алла Пугачева готовит возвращение на сцену

Когда это произойдет

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, хочет вернуться на сцену. Как сообщают росСМИ, артистка планирует первые выступления на лето.

До начала лета Примадонна не планирует рабочей деятельности, поскольку занимается семьей, однако позже намерена активно выходить на сцену. Пугачева не замахивается на масштабные концерты, но может выступать на частных мероприятиях.

Алла Пугачева - выступление / фото: instagram.com, Максим Галкин

"До начала лета Алла Борисовна корпоративы не рассматривает — сосредоточена на себе и на семейных обязанностях. Однако неформально дала понять — стоит ждать величайший камбэк", — пишут СМИ.

Несмотря на слухи, которые ранее распространяли российские медиа, Алла не планирует возвращаться в РФ и тем более давать там концерты. Певица готова сотрудничать исключительно с частными европейскими заказчиками.

Алла Пугачева - где сейчас / фото: instagram.com, Алла Пугачева

К своему возвращению артистка готовилась основательно. Живя на Кипре, Пугачева активно занималась творческой деятельностью: записывала новые песни и готовила музыкальную программу. В 2024 году ей поступали предложения о выступлениях, и даже удалось достичь договоренностей с крупными заказчиками.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

