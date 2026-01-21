"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

Сергей Притула пообщался с бывшим коллегой.

Сергей Притула и Андрей Молочный - "Файна Юкрайна" / скрин из видео

Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Притула рассказал о разговоре, который состоялся между ним и комиком Андреем Молочным после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Детали звонка бывшему коллеге он раскрыл в подкасте "Гуртом та вщент".

Притула признался, что его раздражают вопросы об отношениях с актером, который откровенно продемонстрировал свою пророссийскую позицию и рассказывал о фашистах в родной стране. Волонтер отметил, что в последний раз видел Молочного в 2012 году, а последний разговор между ними состоялся уже после начала полномасштабного вторжения. Сергей перебрал с алкоголем и решил воззвать к совести бывшего коллеги, рассказав ему, что на самом деле происходит в Украине.

Сергей Притула разорвал отношения с Андреем Молочным / скрин из видео

"Я его не видел с 2012 года, последний раз с ним говорил в 2022 году, когда я мекнул. Я думаю, ну-ка, наберу я Молочного, спрошу, что ты там, братец, как тебе, нормально спится? Фашисты на улицах Киева тебя не беспокоят, нет? Когда нас здесь бомбят", — эмоционально высказался Притула.

Реакция Андрея была неожиданной — он набросился на бывшего коллегу с обвинениями. По словам Молочного, из-за высмеивания Притулой его позиции, детей актера травили в школе. Общественный деятель отверг эти упреки, заявив, что комик сам виноват в таком отношении.

Андрей Молочный - позиция / скрин из видео

"Я еще выслушал, что его детей буллят в школе, потому что стишки писал о нем плохие. Я говорю: "Чувак, твоих детей в школе могут буллить только по одной простой причине — что их папа вата", — заключил волонтер.

Андрей Молочный и Сергей Притула - "Файна Юкрайна"

Отношения Сергея Притулы и Андрея Молочного прошли путь от легендарного дуэта в шоу "Файна Юкрайна" до полной идеологической пропасти. Притула стал одним из ведущих волонтеров Украины, в то время как Молочный переехал в РФ и оскандалился заявлениями о "фашистах на улицах Киева". Сегодня Сергей публично заявляет, что их творческого союза больше не существует, а бывший партнер для него окончательно "умер" как личность.

О персоне: Сергей Притула Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

