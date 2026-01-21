"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

Артистка коротко подстриглась.

Яна Глущенко изменила стрижку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Экс-актриса "Дизель шоу" дебютировала новую прическу

Как отреагировали поклонники

Бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко решилась на изменения в имидже и опубликовала в Instagram результат своего эксперимента.

Актриса сменила прическу на более короткую, чтобы освежить внешность. Глущенко выбрала для себя стрижку удлиненное каре и остригла волосы до плеч. С оттенком артистка решила не экспериментировать и оставила свой русый цвет волос.

Как сейчас выглядит Яна Глущенко / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Теперь официально. Каре", — написала Яна.

Звезда продемонстрировала, что готова к изменениям после начала новой страницы в жизни — недавно она заявила о разводе с мужем, продюсером Олегом Збаращуком. Пара прожила в браке 8 лет и продолжает совместно растить сына Тамерлана.

Яна Глущенко - развод / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Поклонники остались в восторге от нового образа Глущенко и засыпали ее комплиментами. В ответ на один из комментариев Яна заметила, что ее отговаривали от решения, но эксперимент со стрижкой пошел только на пользу.

"Тебе очень красиво"

"У меня тоже была такая прическа"

"Вас испортит только моя прическа, и то не факт"

Яна Глущенко / инфографика: Главред

Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

