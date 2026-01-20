Укр
"Не поделили": Глущенко откровенно высказалась о разводе с мужем

Кристина Трохимчук
20 января 2026, 11:09
Экс-актриса "Дизель шоу" рассказала о жизни пары после расставания.
Яна Глущенко развод
Яна Глущенко развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Яна Глущенко разводится с мужем
  • Как они поделили опеку и имущество

Бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко разводится с мужем после 8 лет брака. В интервью "Радио Люкс" артистка рассказала, как поддерживает общение с бывшим супругом и как собирается делить их общее имущество.

По словам Яны, ее отношения с продюсером Олегом Збаращуком после объявления о разводе остались теплыми. Актриса подчеркнула, что они прожили вместе десять лет и расстались с уважением друг к другу. Глущенко отметила, что решение назревало давно и у него не было единого инициатора. Официально пара еще не разведена — суд пока не состоялся.

видео дня
Яна Глущенко - личная жизнь
Яна Глущенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Мы не враги, мы прожили девять лет вместе и друг другу благодарны за это. Так что все нормально, я очень рада, что у нас с ним такие отношения после развода", — рассказала Яна.

Также артистка раскрыла, как теперь решает с мужем финансовые вопросы. Яна поделилась, что не требует от Збаращука алиментов — он сам обеспечивает сына и проводит с ним много времени. А вот вопрос раздела жилья пара не исключает довести до суда.

Яна Глущенко
Яна Глущенко с мужем / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Я буду делать все, что нужно для Тамерлана, я во всем буду помогать: оплачивать школу, еще какие-то нужды, одежду, развлечения. Он хороший папа, он много времени проводит с Тамерланом... Имущество пока не поделили. Я пока живу в доме, Олег снял себе тоже дом неподалеку от нас", — ответила Глущенко.

Яна Глущенко
Яна Глущенко / инфографика: Главред

Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

