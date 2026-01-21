"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины Кароль

Репер вышел в сеть с возмущениями из-за скандала Тины Кароль.

Потап защитил Тину Кароль после скандала







Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, вышел в TikTok с возмущениями из-за скандала вокруг Тины Кароль. Напомним, певица извинилась перед украинцами за песню "У нас немає світла", которая была воспринята неоднозначно на фоне особенно тяжелых отключений электроэнергии, тепла и воды.

Потап решил поддержать бывшую коллегу по сцене. Он записал ролик, где показал на экране телефона извиняющуюся Тину и обрушился с критикой на украинцев, которых возмутила песня Кароль. Рэпер подчеркнул, что певица "своя" и хейтить ее не стоит, даже если ситуация тяжелая.



"Вы заставили Тину Кароль извиняться за то, что она спела песню? Вот так она грустно извиняется, вам не стыдно? Она же пыталась что-то сделать, понравиться вам. До чего вы докатились, такая девочка, худая, талантливая, красивая, просит у вас прощение, потому что вам что-то не понравилось?", — возмутился Потап, лежа на диване.

Рэпер также отметил, что понимает, как трудно соотечественникам, но намекнул, что Тина Кароль имеет статус народной артистки Украины, поэтому критиковать ее простым украинцам не подобает.



"Понимаю, что тяжело, но она хотела вас отвлечь. Ну не получилось — так надо ее захейтить, чтобы она извинялась? Народная артистка Украины, вы там вообще?", — высказался Потап.



Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020).

