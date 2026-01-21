Укр
"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины Кароль

Кристина Трохимчук
21 января 2026, 10:16
77
Репер вышел в сеть с возмущениями из-за скандала Тины Кароль.
Потап защитил Тину Кароль после скандала
Потап защитил Тину Кароль после скандала / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль, Потап

Вы узнаете:

  • Потап заступился за Тину Кароль
  • Что он сказал украинцам

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, вышел в TikTok с возмущениями из-за скандала вокруг Тины Кароль. Напомним, певица извинилась перед украинцами за песню "У нас немає світла", которая была воспринята неоднозначно на фоне особенно тяжелых отключений электроэнергии, тепла и воды.

Потап решил поддержать бывшую коллегу по сцене. Он записал ролик, где показал на экране телефона извиняющуюся Тину и обрушился с критикой на украинцев, которых возмутила песня Кароль. Рэпер подчеркнул, что певица "своя" и хейтить ее не стоит, даже если ситуация тяжелая.

видео дня
Потап
Потап обратился к украинцам / фото: instagram.com, Потап

"Вы заставили Тину Кароль извиняться за то, что она спела песню? Вот так она грустно извиняется, вам не стыдно? Она же пыталась что-то сделать, понравиться вам. До чего вы докатились, такая девочка, худая, талантливая, красивая, просит у вас прощение, потому что вам что-то не понравилось?", — возмутился Потап, лежа на диване.

Рэпер также отметил, что понимает, как трудно соотечественникам, но намекнул, что Тина Кароль имеет статус народной артистки Украины, поэтому критиковать ее простым украинцам не подобает.

Тина Кароль
Тина Кароль - У нас немає світла / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Понимаю, что тяжело, но она хотела вас отвлечь. Ну не получилось — так надо ее захейтить, чтобы она извинялась? Народная артистка Украины, вы там вообще?", — высказался Потап.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что британский принц Гарри появился на родине и удивил пользователей сети прогрессом своего облысения. Голая макушка члена королевской семьи вызвала жесткую реакцию, ведь оказалось, что принц скрывал от поклонников масштаб проблемы.

Также украинская певица Тина Кароль записала видеообращение и извинилась за скандальную песню "У нас немає світла". Первая реакция Тины Кароль на критику была резкой — знаменитость репостнула пост поклонницы о том, что она пожертвовала более 900 тысяч долларов на генераторы.

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Тина Кароль Потап новости шоу бизнеса
