Жена Притулы впервые за долгое время вышла на связь и сделала заявление

Кратко:
- Екатерина Притула отпраздновала день рождения
- Как она его отметила
Жена украинского известного ведущего и волонтера Сергея Притулы – Екатерина Притула – отпраздновала 41-летие и сделала заявление.
На своей странице в соцсетях Екатерина выразила благодарность близким.
"Начался новый год жизни. Спасибо за искренние поздравления и любовь", - написала жена волонтера.
Также она отметила, что, не смотря на блекауты, ее близкие сделали день невероятным.
"Спасибо детям за нежность поздравлений, мужу за отзывчивость и любовь, друзьям за постоянное присутствие рядом, Силам Обороны за защиту! Чувствую силу, вдохновение и вкус к жизни. И точно знаю - все самое интересное только впереди!" – добавила Екатерина.
О персоне: Сергей Притула
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
