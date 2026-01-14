Укр
Жена Притулы впервые за долгое время вышла на связь и сделала заявление

Элина Чигис
14 января 2026, 23:26
13
Екатерина Притула редко появляется в соцсетях.
Сергей Притула, Екатерина Притула
Екатерина Притула обратилась к близким / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Притула

Кратко:

  • Екатерина Притула отпраздновала день рождения
  • Как она его отметила

Жена украинского известного ведущего и волонтера Сергея Притулы – Екатерина Притула – отпраздновала 41-летие и сделала заявление.

На своей странице в соцсетях Екатерина выразила благодарность близким.

"Начался новый год жизни. Спасибо за искренние поздравления и любовь", - написала жена волонтера.

Екатерина Притула о своем дне рождения
Екатерина Притула о своем дне рождения / фото: скрин instagram.com, Екатерина Притула

Также она отметила, что, не смотря на блекауты, ее близкие сделали день невероятным.

"Спасибо детям за нежность поздравлений, мужу за отзывчивость и любовь, друзьям за постоянное присутствие рядом, Силам Обороны за защиту! Чувствую силу, вдохновение и вкус к жизни. И точно знаю - все самое интересное только впереди!" – добавила Екатерина.

Сергей Притула с женой
Сергей Притула с женой / instagram.com, Сергей Притула
Сергей Притула
Сергей Притула / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, в Сети разгорелся скандал вокруг покойного певца Степана Гиги по поводу петиции у присвоении ему звания Героя Украины. Как стало известно, на странице артиста в соцсетях, которую ведут его представители, нецензурно ответили вдове погибшего защитника.

А также бизнесмен Мурат Налчаджиоглу провел отпуск в Таиланде вместе 14-летней дочерью Софией от предательницы Украины Ани Лорак. На своей странице в соцсетях бизнесмен показал фото из аэропорта в Стамбуле. София отправилась к матери в столицу страны-оккупанта РФ Москву.

О персоне: Сергей Притула

Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

