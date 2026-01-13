Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал

Элина Чигис
13 января 2026, 21:44
83
Представители Степана Гиги прокомментировали инцидент.
Степан Гига
Команда Степана Гиги попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Вы узнаете:

  • Представители Гиги зарегистрировали петицию
  • Какой скандал начался после этого

В Сети разгорелся скандал вокруг покойного певца Степана Гиги по поводу петиции у присвоении ему звания Героя Украины.

Как стало известно, на странице артиста в соцсетях, которую ведут его представители, нецензурно ответили вдове погибшего защитника Яне Копачинской.

видео дня

Отметим, на сайте электронных петиций к президенту Украины появилось обращение с призывом предоставить Степану Гиге высшее государственное звание. Инициаторами стала команда певца и в соцсетях они призвали поклонников поддержать петицию.

Степану Гиге просят присвоить звание Героя Украины
Степану Гиге просят присвоить звание Героя Украины / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

После публикации в соцсетях вдова Владислава Зусько высказала свое мнение, что на картинке к публикации использован орден Украины "За заслуги", тогда как петиция касается присвоения звания "Герой Украины", которое имеет другой статус.

Копачинская подчеркнула, что ситуация неприемлема, ведь такие инициативы обесценивают звание "Герой Украины".

"Это орден Украины "За заслуги" у вас на фото! А вы просите "Героя Украины"! Это награды разного уровня. "Герой Украины" – самая высокая, а орден "За заслуги" – одна из высоких, но низших государственных наград. Вашему позору уже нет предела, очень обидно", – написала Яна.

Комментарий Яны Копачинской
Комментарий Яны Копачинской / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

После комментария женщины представители Гиги ответили ей нецензурным выражением.

Также Копачинская отреагировала на ситуацию на своей странице в соцсетях.

Комментарий Яны Копачинской
Комментарий Яны Копачинской / фото: скрин facebook.com, Яна Копачинская

Все же команда Степана Гиги заявила, что такие ситуации случаются не впервые.

"Имя народного артиста Украины Степана Гиги и его команды систематически пытаются дискредитировать путем распространения фейковых материалов, манипулятивных скриншотов и неподтвержденных утверждений. Ни в одном из случаев эти попытки не имели под собой никаких фактов и каждый раз терпели полный провал. Мы осознаем источник подобных провокаций и их мотивацию. Команда Степана Гиги не считает целесообразным реагировать на каждый фейк отдельно, однако оставляет за собой право на правовую оценку и соответствующие действия в случае дальнейшего распространения ложной информации", – заявили в команде артиста.

Реакция команды Степана Гиги
Реакция команды Степана Гиги / фото: скрин instagram.com, Степан Гига
Реакция команды Степана Гиги
Реакция команды Степана Гиги / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная модель и ведущая Александра Кучеренко поделилась с поклонниками, что начала год из отдыха в горах. На своей странице в соцсетях знаменитость показала заснеженные пейзажи и как она катается на лыжах.

А также российский актер Марк Богатырев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, улетел из России после развода с актрисой Татьяной Арнтгольц. Как сообщают пропагандистские росСМИ, сейчас актер в Таиланде, где он провел и Новый год.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал новости шоу бизнеса Степан Гига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:27Украина
Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

22:17Энергетика
Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

21:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Последние новости

22:52

Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растения

22:27

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:26

"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

22:17

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

21:47

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
21:44

Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал

21:42

"Хайп на панике": в Раде предупредили о "катастрофе" для Киева, в СНБО ответилиВидео

21:13

Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

21:02

Может закончиться фатально: ветеринар рассказала, что категорически нельзя давать коту

Реклама
20:27

Почему кот перестал спать с хозяином: причина серьезнее, чем кажетсяВидео

20:12

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

19:57

Малюк остается в СБУ и обещает новую "пылающую бавовну" в РФ

19:56

Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

19:28

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:10

Почему война Путина становится позорной: что будет делать Кремльмнение

19:03

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

18:58

В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

18:57

Полесье отстранило двух лидеров от основной команды – стала известна причина

18:48

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

18:18

Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

Реклама
18:11

Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для КремляВидео

17:55

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55

Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

17:22

Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — деталиВидео

17:14

Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

17:02

Эти знаки зодиака ждет переломный момент: жизнь изменится к лучшему

17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долларов, полученных на документирование преступления, – экс-прокурор САПФото

16:54

Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

16:54

Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:07

"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

15:57

Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

15:45

"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

15:35

"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

15:33

В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

15:32

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

15:11

Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

Реклама
14:59

Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

14:32

Как выбрать сладости, которые не вредят: советы кондитера-нутрициолога

14:11

"Чье-то детство осталось здесь": супруги ошеломили Сеть своими находками на чердаке

14:09

Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии

13:59

Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

13:58

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там былоВидео

13:44

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

13:41

Шмыгаля, Федорова и Малюка в отставку: Рада поддержала ряд решений

13:21

Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказалаВидео

13:19

"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять