Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал

Представители Степана Гиги прокомментировали инцидент.

Команда Степана Гиги попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Представители Гиги зарегистрировали петицию

Какой скандал начался после этого

В Сети разгорелся скандал вокруг покойного певца Степана Гиги по поводу петиции у присвоении ему звания Героя Украины.

Как стало известно, на странице артиста в соцсетях, которую ведут его представители, нецензурно ответили вдове погибшего защитника Яне Копачинской.

Отметим, на сайте электронных петиций к президенту Украины появилось обращение с призывом предоставить Степану Гиге высшее государственное звание. Инициаторами стала команда певца и в соцсетях они призвали поклонников поддержать петицию.

Степану Гиге просят присвоить звание Героя Украины / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

После публикации в соцсетях вдова Владислава Зусько высказала свое мнение, что на картинке к публикации использован орден Украины "За заслуги", тогда как петиция касается присвоения звания "Герой Украины", которое имеет другой статус.

Копачинская подчеркнула, что ситуация неприемлема, ведь такие инициативы обесценивают звание "Герой Украины".

"Это орден Украины "За заслуги" у вас на фото! А вы просите "Героя Украины"! Это награды разного уровня. "Герой Украины" – самая высокая, а орден "За заслуги" – одна из высоких, но низших государственных наград. Вашему позору уже нет предела, очень обидно", – написала Яна.

Комментарий Яны Копачинской / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

После комментария женщины представители Гиги ответили ей нецензурным выражением.

Также Копачинская отреагировала на ситуацию на своей странице в соцсетях.

Комментарий Яны Копачинской / фото: скрин facebook.com, Яна Копачинская

Все же команда Степана Гиги заявила, что такие ситуации случаются не впервые.

"Имя народного артиста Украины Степана Гиги и его команды систематически пытаются дискредитировать путем распространения фейковых материалов, манипулятивных скриншотов и неподтвержденных утверждений. Ни в одном из случаев эти попытки не имели под собой никаких фактов и каждый раз терпели полный провал. Мы осознаем источник подобных провокаций и их мотивацию. Команда Степана Гиги не считает целесообразным реагировать на каждый фейк отдельно, однако оставляет за собой право на правовую оценку и соответствующие действия в случае дальнейшего распространения ложной информации", – заявили в команде артиста.

Реакция команды Степана Гиги / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

Реакция команды Степана Гиги / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

