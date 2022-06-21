Волочкова неудачно расставила ноги, рассмешив поклонников: "там паралич седалищного нерва"

Очередной шпагат балерины стал поводом насмешек.
Российская балерина Анастасия Волочкова решила показать чудеса гибкости, но была высмеяна в Сети.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в красном длинном платье. Волочкова продемонстрировала то, чем и прославилась - шпагат, но на этот раз вертикальный.
"Высота", - коротко подписала видео Анастасия.
А вот ее подписчики не были в восторге от видео своей любимицы. В очередной раз ее раскритиковали за внешний вид и за то, что она засветила нижнее белье при упражнении.
"Чуть не пyкнула, от напряжения и голову бы помыла, ужасный вид и возраста добавляет... Вши, последние три пера доедают, реально больше недели так ходит", "Анастасия делает шпагат, заваливаясь туловищем и крепко держась за поручень, а вообще его делают стоя вертикально без всякой опоры", "Там паралич седалищного нерва", - писали в комментариях под видео.
Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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