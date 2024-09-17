Волочкова клянчит пенсию в России

Российская балерина, утверждает, что деньги ей не нужны, но продолжает "доставать" пенсионный фонд.

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Анастасия Волочкова уже пенсионерка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, больше не хочет выступать, а выпрашивает пенсию у своего государства-агрессора.

48-летняя артистка еще 10 лет назад могла получать пенсию балерины, но до сих пор выплат нет. "Бывшая прима Большого театра сейчас вынуждена обивать пороги Социального фонда России и судов, чтобы добиться справедливости", - пишет пропагандистский ресурс Ura.ru.

Волочкова также сообщила, что последний иск подавала в июле 2024 года. Он на днях был отклонен судом. "Мы подали в суд, но сейчас аргумент, что не туда. Объяснили, что не по месту расположения главного Пенсионного фонда. Это какая-то странная и путаная история. Вообще все, что связано с Большим театром в моей жизни — одна сплошная путаная ситуация. Хотелось бы все решить мирно, не выходит.

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"Я ездила в Пенсионный фонд, объяснила там ситуацию, попросила помочь. Главная несправедливость этой пенсии в том, что я не могу получить законные выплаты, хотя у меня стаж не 15 необходимых лет, а больше — 30. Я с 18 лет на сцене. Наша претензия к Пенсионному фонду в том, чтобы они засчитали мою благотворительную деятельность, на которую я всегда всех приглашаю бесплатно", — заявила балерина.

Скандальная балерина уверяет, что ей не нужны деньги, это дело принципа. "Я буду добиваться справедливости, потому что это какой-то абсурд. Да назначьте мне эту копеечную пенсию, там 21-23 тысячи рублей. Что мне еще сделать, кому писать? Владимиру Путину?" — спрашивает балерина-пенсионерка.

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Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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