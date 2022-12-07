"Внутри все горит": Лайма Вайкуле прямо высказалась о войне

Певица откровенно рассказала, что думает по поводу жестокого нападения Украины на Россию.

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official

Российская певица Лайма Вайкуле одна из немногих, кто осудил российское военное вторжение в Украину, а также назвала вещи своими именами.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Дождь". По словам певицы, она была совершенно не готова к войне, ведь она ничего такого подобного не переживала. "Это так страшно. Я с первого дня сошла с ума. Я даже не знала, как я смогу по-русски петь", - говорит Вайкуле.

"Я не понимаю, как могла начаться война между Россией и Украиной. Как можно было напасть? Как можно сегодня убивать? Какое милосердие? Разрушаются города. Откуда такое нахальство – позволить себе это делать? Все внутри меня горит. Мне кажется, что люди сошли с ума. Другого оправдания я не вижу", – сказала певица.

По ее словам, она сомневается, что до тех, кто начал войну невозможно достучаться. "На Украину напали. Точка. Больше никаких оправданий быть не может", - говорит Вайкуле.

Вайкуле говорит, что россияне жалеют российских солдат, которые гибнут в Украине. Певица добавляет, что достаточно просто уйти из Украины и все. "Уходите, вас там никто не ждет", - говорит она, добавляя, что тогда солдаты РФ гибнуть не будут.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле навела шороха своим последним интервью, в котором пнула продюсера Иосифа Пригожина.

Муж певицы Валерии разразился матом, говоря о певице, которая в отличие от него, осудила военное вторжение России в Украину.

По словам продюсера, про таких, как Лайма Станиставовна, он давно забыл. Более того, как считает Пригожин, именно Вайкуле несет ответственность за уход "Новой волны" из Латвии.

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