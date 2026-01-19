"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

Брежнева раскрыла цель своего визита.

Вера Брежнева где сейчас - чем занимается певица / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева приехала в Киев

Певица поделилась личным

Украинская певица Вера Брежнева строила карьеру в стране-оккупанте, но после начала полномасштабной войны разорвала связи с агрессором. Теперь своими локациями артистка называет Украину, Францию и Средний Восток.

Вопреки суровой зиме и сложной энергетической ситуации Брежнева в эти дни вернулась в Киев. Там она работает над созданием новой музыки, о чем певица сообщила в своем блоге в Insatgram. Кроме того она поделилась деталями непростого периода, который ей приходится переживать в последнее время.

"Последние четыре года были для меня полны личных и творческих кризисов. От отрицания до глубокого принятия. ... Когда внутренний хаос закончился и наступила тишина, первым делом появилась музыка", - написала Вера Брежнева, и отметила, что творчество стало для нее исцелением. Она также опубликовала серию фото из звукозаписывающей студии.

О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

