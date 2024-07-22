Внушительный "булыжник": Леся Никитюк засветилась с кольцом на пальце

Ведущая хвасталась маникюром, но показала нечто большее.

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Леся Никитюк новости - у Леси Никитюк заметили необычное украшение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная ведущая Леся Никитюк уже давно записана в самые завидные холостячки украинского шоу-бизнеса. О личной жизни привлекательной блондинки, которая не скрывает, что однажды хотела бы завести семью, известно немного.

Даже сама Леди Ле, которая обычно за словом в карман не лезет, предпочитает скромно молчать об этом. Впрочем, недавно ведущая засветилась в своем блоге в Instagram с кольцом с крупным драгоценным камнем.

Она хвасталась новым нюдовым маникюром - на фото мелькнул и перстень с золотой оправой и "блестяшкой" огранки "овал". Правда, радоваться поклонникам Никитюк, которые мечтают увидеть ее невестой, пока рановато.

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Кольцо, которое действительно можно принять за обручальное Леся Ивановна надела на средний палец. Так что оно, вероятно, является просто украшением.

Леся Никитюк новости - у Леси Никитюк заметили необычное украшение / instagram.com/lesia_nikituk

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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