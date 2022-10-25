Внук Пугачевой без жены устроил себе праздник в стриптиз-клубе

Пугачева, Никита Пресняков / коллаж УНИАН и Instagram.com/npresnyakov/

Никита Пресняков, старший внук легендарной украинской поп-певицы, который вовремя успел скрыться от мобилизации, которую в России объявил российский диктатор Путин, "засветился" в стриптиз-клубе в США.

В Сети распространилось видео, на котором Пресняков зажигает в окружении полуобнаженных танцовщиц в одном из заведений Лос-Анжелеса. Причем, что интересно, праздник себе старший внук Пугачевой устроил в клубе без своей супруги Алены Красновой.

К слову, ранее стало известно, что старший сын Кристины Орбакайте (от брака с Владимиром Пресняковым) своим отъездом сорвал все спектакли в РФ со своим участием в Московском губернском театра. А вот ее младший сын, от второго брака, Дэни Байсаров остался в пределах России.

Напомним, что ранее в Сети появлялись несколько иные слухи о мобилизации Преснякова. Его якобы забирали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре. Позднее эту информацию опроверг и он сам, и пресс-служба театра.

К слову, отец Никиты, певец Владимир Пресняков, ранее признавался, что его присутствия в жизни сына было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, Кристиной Орбакайте, которая тоже регулярно ездила по гастролям.





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