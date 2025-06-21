Внучка Софии Ротару блеснула шикарным платьем в Париже

Вы узнаете:
- София Евдокименко отправилась в Париж
- Что она там делает
Внучка украинской известной певицы Софии Ротару – модель и блогер София Евдокименко – много путешествует.
На своей странице в соцсетях модель показала, как она отдохнула в Париже.
Как стало известно, София посетила местные достопримечательности и ресторан. Евдокименко показалась в черном мини-платье с блеском и драпировкой, а завершила образ кулоном, часами и серой сумочкой. Также она сделала укладку с легкими волнами.
Отметим, Соня Евдокименко живет за границей и имеет отношения с американским предпринимателем Максом Лернером.
Он из богатой американской семьи, которая владеет банковской холдинговой компанией MBNA Corporation, а также американскими футбольными командами "Кливленд Браунс" и "Астон Вилла".
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Последние новости шоу-бизнеса
Как сообщал Главред, певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня. Артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.
А также ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.
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Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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