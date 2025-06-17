"Чьих детей защищают другие папы": Маричка Падалко сделала публичное заявление

Кратко:
- Маричка Падалко сделала заявление о мужчинах
- Как она поддержала жен военнослужащих
Украинская известная ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов.
На своей странице в Instagram Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.
"Как же тригерят сегодня в ленте супер-папочки, чьих детей защищают почему-то другие папы. Пишу за тех, кто чувствует то же самое и стесняется. Я тоже стесняюсь плохих мыслей, поэтому знайте, вы – не одни", - отметила Падалко.
Напомним, муж ведущей Егор Соболев присоединился к ВСУ в 2022 году.
Сначала он охранял киевский аэропорт Жуляны, затем принимал участие в боях за Ирпень и Бучу, а сейчас управляет взводом беспилотников.
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Маричка Падалко - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что украинская телеведущая Маричка Падалко, поделилась трогательным видео, как ее дочери встретились со своим отцом Егором Соболевым, который служит в ВСУ.
Также телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.
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Кто такая Маричка Падалко?
Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.
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