"Вмри, Путін, нехороша ти редиска": новая шутливая песня про способы убийства Путина "взорвала" Сеть

Вова зі Львова написал песню Вмри, вмри, вмри (Путін) / Скриншот

Украинский музыкант и исполнитель VovaZiLvova написал песню-манифест с поэтическим названием "Вмри, вмри, вмри (Путін)".

Песня, которую сопровождает яркий видеоряд из различных способов расправы над российским агрессором, набрала более 30 тысяч просмотров. Зрители, как один, твердят - композиция поднимает украинцам настроение и вселяет надежду на скорую кончину президента РФ и связанный с этим событием мир на Украине.

"Братцы и сестренки, манифестируем скорейшую победу Украины по истечении срока годности враждебного главнокомандующего! Все будет Украина!" - подписал свое произведение VovaZiLvova.

Текст песни построен на сравнении политики Путина и его личности в современной истории с другим, не менее известным своими кровавыми поступками диктатором:

"Вчила мама, вчила церква, вчив мене навіть Ісусик

Не бажати дядя смерті, навіть якщо в дяді вуса

А якщо вусів нема, то і дядя іде на

Бо той дядя, то не дядя, а [неценз.] сатана.

Вмири, вмри, вмри, Путін, нехороша ти редиска

Вмири, вмри, вмри, Путін, з м'яса гнилого сосиска

Вмири, вмри, вмри, Путін, без яєць маленька [неценз.]

Вмири, вмри, вмри, Путін, вмри, вмри, вмри.

Песня-манифест Вмри, вмри, вмри (Путін) покоряет Сеть / Скриншот

Люди добрі, вся громадо, браття, сестри і рідня

Не беріть на душу гріх як я, нашо вам той тупняк?

Маю я контакт із Богом і про все вже попрохав

Ше чуть-чуть і цю гидоту чорт у пеклі буде грав.

Так, це не по-християнськи і не схвалить пацифіст

Слава Богу я давно вже, як Ісус напів будист

Давно націоналіст, [неценз.] каже, що нацист

Але серед нас двох нацик – лиш той мертвий кагебіст".

Слушатели в комментариях поддержали музыканта в его творчестве, и выразили свою надежду на то, что песня станет пророческой:

"Ну что я могу сказать? Шедеврально!"

"Как всегда - гениально! К победе!"

"Манифестируем победу добра над злом".

"Еще никогда так не хотелось, чтобы слова песни были пророческими! И потом забыть ту "гнилую сосиску".

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Напомним, ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Также Кэти Перри на концерте послала Путина со сцены вслед за российским кораблем.

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