"Вмри, Путін, нехороша ти редиска": новая шутливая песня про способы убийства Путина "взорвала" Сеть

Манифест Вови зі Львова в забавной форме напоминает, как сильно российский агрессор напоминает своими действиями одного небезызвестного тирана.
Украинский музыкант и исполнитель VovaZiLvova написал песню-манифест с поэтическим названием "Вмри, вмри, вмри (Путін)".
Песня, которую сопровождает яркий видеоряд из различных способов расправы над российским агрессором, набрала более 30 тысяч просмотров. Зрители, как один, твердят - композиция поднимает украинцам настроение и вселяет надежду на скорую кончину президента РФ и связанный с этим событием мир на Украине.
"Братцы и сестренки, манифестируем скорейшую победу Украины по истечении срока годности враждебного главнокомандующего! Все будет Украина!" - подписал свое произведение VovaZiLvova.
Текст песни построен на сравнении политики Путина и его личности в современной истории с другим, не менее известным своими кровавыми поступками диктатором:
"Вчила мама, вчила церква, вчив мене навіть Ісусик
Не бажати дядя смерті, навіть якщо в дяді вуса
А якщо вусів нема, то і дядя іде на
Бо той дядя, то не дядя, а [неценз.] сатана.
Вмири, вмри, вмри, Путін, нехороша ти редиска
Вмири, вмри, вмри, Путін, з м'яса гнилого сосиска
Вмири, вмри, вмри, Путін, без яєць маленька [неценз.]
Вмири, вмри, вмри, Путін, вмри, вмри, вмри.
Люди добрі, вся громадо, браття, сестри і рідня
Не беріть на душу гріх як я, нашо вам той тупняк?
Маю я контакт із Богом і про все вже попрохав
Ше чуть-чуть і цю гидоту чорт у пеклі буде грав.
Так, це не по-християнськи і не схвалить пацифіст
Слава Богу я давно вже, як Ісус напів будист
Давно націоналіст, [неценз.] каже, що нацист
Але серед нас двох нацик – лиш той мертвий кагебіст".
Слушатели в комментариях поддержали музыканта в его творчестве, и выразили свою надежду на то, что песня станет пророческой:
"Ну что я могу сказать? Шедеврально!"
"Как всегда - гениально! К победе!"
"Манифестируем победу добра над злом".
"Еще никогда так не хотелось, чтобы слова песни были пророческими! И потом забыть ту "гнилую сосиску".
Читайте также"Без руки, без ноги": сеть захватил новый хит о российских оккупантах
Напомним, ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
Также Кэти Перри на концерте послала Путина со сцены вслед за российским кораблем.
Другие новости:
- Была Москва, теперь - Украина: Scorpions заменили слова про столицу РФ в песне Winds of Change
- "Ты захватить нас, собака, и не мечтай": в Лісапетном батальйоне пообещали перегрызть глотку Путину
- "Обіцяй, ми побачимось після війни": Цибульская в ярких красках описала, каким видит мир в Украине