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Вместо тысячи слов: Дмитрий Комаров показал фото из освобожденного Херсона

13 ноября 2022, 16:31

Создатель Мира Наизнанку отпраздновал деоккупацию Херсона в самом городе-герое с с его вкусным символом.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров посетил деоккупированный Херсон / instagram.com/komarovmir

Журналист, ведущий и путешественник Дмитрий Комаров сменил деятельность, и, вместо развлекательно-образовательного контента, снимает обстановку на деоккупированных территориях Украины.

11 ноября вся Украина праздновала освобождения Херсона после 256-дневной оккупации. Среди редких журналистов, которых сейчас допускают на свободную, но все еще опасную территорию, оказался Комаров, который снимает хронику событий.

На своей странице в Instagram путешественник показал два мощных сэлфи: на одном он с бойцами патрульной полиции стоит на фоне стелы у въезда в Херсон с огромным арбузом в руках; на другом снимается с ликующей толпой, которая празднует деоккупацию на центральной площади Херсона.

"Атмосфера невероятная. Позитивная. В глазах у людей счастье. С праздником, прекрасный город потрясающих людей! Кошмар под названием "россия" для Херсона навсегда в прошлом. В настоящем - переполненная центральная площадь счастливых людей, которые уверенно смотрят в счастливое будущее вместе с Украиной. Низкий поклон нашим героям - ЗСУ, ТРО, ГУР, Нацгвардии, Полиции, СБУ, Пограничникам, ССО и всем-всем защитникам из других структур и подразделений. Гордимся. Блестяще. Вітаю, Херсонщина❤️ Слава Україні", - поделился Комаров эмоциями от посещения города-героя Херсона.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров посетил деоккупированный Херсон / instagram.com/komarovmir

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

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