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"Самый низкий и позорный способ вести войну": Комаров показал Киев после атаки россиян

10 октября 2022, 23:13

Телеведущий озвучил мнение многих украинцев и пояснил для своей аудитории, кто такая Россия.

Рекорди Дмитра Комарова
Рекорди Дмитра Комарова / Прес-служба

Журналист, ведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который на время войны отложил съемки популярного тревел-шоу Мир наизнанку и занимается волонтерством и снимает обстановку на деоккупированных территориях Украины, поделился своим мнением относительно того, как Россия ведет войну против Украины.

По его словам, она прошелся по местам ракетных атак по Киеву. "Не буду повторять то, что вы уже читали. Скажу, о чем думаю сейчас, вернувшись домой и пытаясь осмыслить то абсолютное зло, последствия которого увидел сегодня", - говорит он.

На своей странице в Instagram, Комаров написал, что во всем, что нас окружает, есть правила. Гласные и негласные. Даже в преступных группировках есть правила и принципы. Война – не исключение, в ней есть правила.

"Россия сегодня их нарушала, все - гласные и негласные. Война должна проходить на поле боя, в зоне боевых действий. Не справляясь в честном бою, Россия вынесла войну за поле боя и перенесла в мирные города. Война-войной, но при чем тут жилые кварталы, детские площадки, туристические объекты, парки, офисы, прогулочные зоны? Я говорю о том, что видел своими глазами. За что сегодня ранены или убиты те, кто шел по улице или проезжал перекресток в машине? Это самый низкий, бесчеловечный, позорный способ ведения боя. Рашка, хочешь доказать, что ты такая большая и сильная страна? Так докажи в честном бою – например, под Харьковом или Херсоном. СлабО? Увы, Россия не умеет честно воевать, а способна только подло закидать мирные города ракетами, убивать и калечить обычных людей. А в своих новостях врать и назвать это "военными объектами", - говорит Комаров.

Он также удивляется, что огромнейшая часть населения России стала душевнобольной. "А ну ка, русские, вопрос – чем вам не угодила детская площадка в парке Шевченко? Какой там военный объект уничтожен? Какие "нацисты и наемники" играли в песочнице, заставив вашу армию отправить в песок многомиллионную высокоточную ракету?" - спрашивает он.

"Так вот, какие у меня чувства после увиденного за день? Главное – презрение. Я не уважаю вас, россияне. Я презираю ваше правительство и армию. Я презираю каждого из вас, кто рад этой войне", - подытожил телеведущий.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров посетил освобожденные города Харьковской области. На своей странице в Instagram он выложил фотоотчет из этих мест.

В первую очередь Комаров посетил Балаклею и Купянск. И детально поговорил с бойцами ВСУ и местными жителями. Более всего его поразил рассказ о том, как оккупанты сдавались в плен

"Они раздевались до трусов, бросали форму и прятались в подвале. Но так в трусах их в плен и брали", – рассказывают мне жители деоккупированных территорий Харьковщины о побеге россиян. Они столкнулись с контрнаступлением, отразить которое физически не могли", – рассказал Комаров.

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Дмитрий Комаров
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