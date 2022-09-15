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"В трусах их в плен и брали": Дмитрий Комаров рассказал историю об оккупантах на Харьковщине

15 сентября 2022, 15:02

известный украинский ведущий Дмитрий Комаров посетил освобожденные города Харьковской области сразу после контрнаступления ВСУ.

Комаров, Харьковщина
Дмитрий Комаров рассказал историю об оккупантах на Харьковщине / коллаж Instagram

Известный украинский шоумен Дмитрий Комаров ‒ ведущий проекта "Мир наизнанку" посетил освобожденные города Харьковской области. На своей странице в Instagram он выложил фотоотчет из этих мест.

В первую очередь Комаров посетил Бакалею и Купянск. И детально поговорил с бойцами ВСУ и местными жителями. Более всего его поразил рассказ о том, как оккупанты сдавались в плен

"Они раздевались до трусов, бросали форму и прятались в подвале. Но так в трусах их в плен и брали", – рассказывают мне жители деоккупированных территорий Харьковщины о побеге россиян. Они столкнулись с контрнаступлением, отразить которое физически не могли", – рассказал Комаров.

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Как рассказали местные жители телеведущему, оккупанты хотели надолго остаться в Харьковской области. Они перекрашивали все сине-желтое на свой гнусный триколор, развешивали биллборды со странными лозунгами, а в магазины завозили продукты русского производства.

"Идти не собирались. А обычные украинцы были вынуждены жить, принимая навязанные правила. Те, кто был не согласен, ждали пыток (страшные места – ток, ногти, палки с презервативами и т.п.). Нам предстоит узнать еще много ужасных фактов о пытках, которые россияне устраивали украинцам, пытаясь построить в Харьковской области российский мир и отфильтровать всех, кто против", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Комаров (известный проектом Мир наизнанку на канале 1+1) рассказал, на что именно потратил деньги, которые получил, после того как продал на торгах свое элитное авто Сhrysler Сrossfire.

Комаров говорит, что все полученные средства потратил на покупку автомобилей для нужд ВСУ. Транспортные средства доставляли из Латвии — более двух десятков пикапов, джипов и микроавтобусов.

Другие новости:

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