Более 20 пикапов и джипов: Комаров рассказал, что купил для ВСУ на деньги от продажи элитного авто

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров (известный проектом Мир наизнанку на канале 1+1) рассказал, на что именно потратил деньги, которые получил, после того как продал на торгах свое элитное авто Сhrysler Сrossfire.

Комаров говорит, что все полученные средства потратил на покупку автомобилей для нужд ВСУ. Транспортные средства доставляли из Латвии — более двух десятков пикапов, джипов и микроавтобусов.

"Специально ко Дню Независимости мы доставили из Латвии партию машин для ВСУ — более 20 пикапов, джипы, микроавтобус. Я волновался, когда вся эта партия уже стояла в Европе и "поджимали сроки". Казалось, что успеть невозможно. Но помогло единство — на первую просьбу нашлись волонтеры, которые помогли организовать самую сложную логистику и за несколько дней доставить всю колонну", — говорит телеведущий.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

