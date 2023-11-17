Вместо лекарства влили антисептик: украинская певица рассказала, как из-за врача, чуть не лишилась голоса

Украинская певица серьезно пострадала из-за врачебной ошибки.

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Певица чуть не лишилась голоса / Коллаж Главред, фото Instagram/swoiia

Украинская певица SWOIIA, которая недавно стала сотрудничать с Потапом и даже записала совместную песню с Настей Каменских, поделилась жуткими подробностями своего лечения.

По словам певицы, она чуть не потеряла свой голос. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

'У меня сейчас очень активный график, я много работаю на студии и хочу успеть все. Поэтому недавно, почувствовав легкий насморк, решила обратиться к врачу, потому что это мешало мне петь качественно. Решением врачей было провести знакомую большинству процедуру очищения слизистой ("кукушка"), но, к сожалению, она имела для меня серьезные последствия", - говорит она.

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По словам певицы, во время процедуры врач ошибся и использовал не тот шприц, влив в нос дезинфицирующий раствор для инструментов вместо промывочного раствора.

"Тогда мне показалось, что щипание, которое я ощущаю – это норма. Но дальше врач понял, что ошибся и что щипание, которое я чувствую – это ожог моей слизистой. Мне сразу ввели две противовоспалительные ампулы, чтобы снять отек, я поехала домой, но там мне стало еще хуже. Пекло так, что мне хотелось снять голову и положить ее в холодильник, поэтому вызвали скорую", - рассказывает певица,

Артистка также добавила, что ей очень повезло, что раствор не дошел до голосовых связок, иначе она могла бы остаться без своего главного инструмента до конца жизни, ведь спрогнозировать последствия ожога такого масштаба на 100% невозможно.

"Пока я делаю все, чтобы восстановиться, и вернуть все рецепторы в норму (пока не чувствую ни вкусов, ни запахов). А потом продолжу работать над новой музыкой, надеясь, что она придется вам по душе", - добавила она.

Ранее Потап засветил свою новую протеже - певицу Катарину. Он уже выпустил с ней совместную песню и клип "Рай, где".

Напомним, ранее близкий друг и бывший коллега шоумена Алексей Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом, которые стали постепенно разваливаться еще со времен ковида.

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