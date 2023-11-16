Потап наконец-то засветил новую горячую протеже

Новая творческая подруга Потапа - певица по имени Катарина.

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Новая протеже Потапа - Katarina / Коллаж Главред, фото Instagram/novakatarina_music, realpotap

Музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) несколько дней назад стал интриговать новым партнерством. На своей странице в Instagram он даже предлагал отгадать, кто же станет его новой творческой второй половиной.

Между тем, большинству вряд ли повезло отгадать имя новой протеже, ведь она не так известна ценителям украинской поп-музыки.

Ею оказалась девушка по имени Katarina. Ее страница в Instagram выглядит пустоватой и недавно созданной. В одном из постов она кратко рассказывает о себе, ограничиваясь общими фразами.

видео дня

Пост-знакомство с протеже Потапа:

Пара сделала анонс на своих страницах новой работы, которая называется "Рай где". В коротком видео сказано, что исполнители - Потап и Katarina.

Потап теперь ищет рай не с Настей, а с Катариной / Фото Instagram/katarinanova_music

Сам Потап также анонсировал новую работу, которую представит уже 17 ноября.

Напомним, ранее Потап записал очередное странное видео. На своей странице в ТикТок, Потап выложил видео, где он в парике и очках имитирует пение под новую песню Насти Каменских "Зірка в небі".

Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.

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