Вместе всю ночь: похудевшая Зарицкая "подогрела" слухи о романе с партнером по "Танцам"

Зарицка вместе с Мешковым распутывала провода / Соцсети

Украинская певицы, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая снялась в новом клипе со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" Юрием Мешковым.

Ранее пару уличили в любовных отношениях. И Саша с Юрой не раз подогревали эти предположения фанатов. А такой шаг еще больше заинтриговал поклонников пары об их воссоединении.

Клип в Сети пока не появился, но Зарицкая опубликовала в Instagram некоторые кадры с его съемок. И стоит отметить, что они довольно откровенные и впечатляющие.

В частности, пара предстала вместе распутывая провода в студии.

Также Александра запечатлела монитор со множеством изображений Мешкова.

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Одно из видео, на котором Мешков распутывал провода, певица подписала: "Юра уже злой". При этом снято видео было в пять часов утра. По видимому пара провела вместе всю ночь.

Напомним, Мешков ранее прямо говорил, что Зарицкая нравится ему как девушка. Сама же певица утверждала, что влюблена и у нее есть бойфренд. Потом девушка заявила, что отношения закончились, поэтому теперь ее сердце свободно.

А позже Зарицкая ответила взаимностью Мешкову.

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