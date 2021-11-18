Вместе всю ночь: похудевшая Зарицкая "подогрела" слухи о романе с партнером по "Танцам"

Пара начала вместе не только танцевать.
Украинская певицы, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая снялась в новом клипе со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" Юрием Мешковым.
Ранее пару уличили в любовных отношениях. И Саша с Юрой не раз подогревали эти предположения фанатов. А такой шаг еще больше заинтриговал поклонников пары об их воссоединении.
Клип в Сети пока не появился, но Зарицкая опубликовала в Instagram некоторые кадры с его съемок. И стоит отметить, что они довольно откровенные и впечатляющие.
В частности, пара предстала вместе распутывая провода в студии.
Также Александра запечатлела монитор со множеством изображений Мешкова.
Одно из видео, на котором Мешков распутывал провода, певица подписала: "Юра уже злой". При этом снято видео было в пять часов утра. По видимому пара провела вместе всю ночь.
Напомним, Мешков ранее прямо говорил, что Зарицкая нравится ему как девушка. Сама же певица утверждала, что влюблена и у нее есть бойфренд. Потом девушка заявила, что отношения закончились, поэтому теперь ее сердце свободно.
А позже Зарицкая ответила взаимностью Мешкову.
Читайте также:
- Партнер Зарицкой по паркету на шоу Танці з зірками признался ей в своих чувствах
- "Он появился очень недавно". Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вновь влюблена
- "Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей
- "Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками
- Солистка группы Kazka Зарицкая сбросила 20 кило на "Танцях з зірками": фото до и после
- Мешков "посватался" к Зарицкой на паркете шоу Танці з зірками
- Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения