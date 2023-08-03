УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

Анна Подгорная
3 августа 2023, 21:06 обновлено 3 августа, 21:06
36
Шоумен не был голословным, когда рассказывал про свою благотворительную деятельность на пользу ВСУ.
Влад Яма с семьей
Влад Яма получил благодарность от бригады имени короля Даниила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Каждый пост танцора и хореографа Влада Ямы с начала полномасштабной войны в Украине в соцсетях неизменно сопровождается дождем из хейта и критики. Связано это с тем, что шоумен покинул страну после 24 февраля, и перебрался с семьей в США.

За границей Яма примкнул к благотворительному фонду "Florida for Ukraine", который собирает средства на нужды ВСУ. И хоть хейтерам артиста это кажется недостаточным, обвинять его в полном бездействии сложно.

К тому же помощь Ямы в составе организации отмечают те, для кого эта помощь и была организована - украинские военные. Недавно шоумен опять попал под каток критики, но сегодня опубликовал фото благодарственной грамоты от наших защитников на своей странице в Instagram.

видео дня

Благодарность фонд получил от командования и личного состава 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила за "укрепление обороноспособности нашего государства и помощь защитникам Украины".

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных
Влад Яма получил благодарность от бригады имени короля Даниила / instagram.com/vladyama_official

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада Яму - шоумен откровенно рассказал, примкнул ли он к тем, кто осуждает танцора.

Также Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы - его мнение оказалось крайне философским. Кроме того комик признался, общаются ли они сейчас.

Другие новости про Влада Яму:

шоу-бизнес Влад Яма новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

20:07 Мир
"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:28 Мир
Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

18:50 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

20:56

"Контрнаступление в действии": майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к КрымуВидео

20:29

Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

20:15

Барби курильщика: Анастасию Волочкову заплевали за пошлый "розовый" образВидео

Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - СамусьПутин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Самусь
20:07

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

19:58

В Украине наладили мощное производство боеприпасов

19:28

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:10

О последних скандалах в украинско-польских отношенияхмнение

Реклама
18:50

Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

18:40

Джонни Депп появился в обнимку с украинкой на фоне "вбросов" о "любви" к РФ

18:03

Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

17:59

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери - Forbes

17:57

Новые смыслы и секреты DOROFEEVA: тренеры Голосу країни-13 высказались про "слепые прослушивания"

17:35

В армии РФ начался снарядный голод: в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте

17:31

В семье Ольги Сумской случилось несчастье

17:29

Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

17:28

ВСУ готовятся "отрезать" РФ от Крыма: эксперт дал четкий прогноз боев на августВидео

17:26

"Провокация": эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе

17:12

Не потеряет вкус: как правильно заморозить кабачок

Реклама
16:56

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – ГетьманВидео

16:56

С вещами на выход: появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой

16:51

ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует: удивительный прогноз экспертаВидео

16:48

Я осталась одна: актриса Катя Кузнецова рассказала, как переживала расставание

16:45

Китай, вероятно, меняет риторику по войне в Украине: WSJ назвала признаки

16:43

"Это будет очень неожиданный и быстрый прорыв": все идет к завершению войны - прогноз

16:24

Куда делся Иван Дорн: что делает артист, часто выступавший в РФВидео

16:20

Больше не вернется: как правильно удалить черную плесень в ванной

16:06

Как правильно пить цикорий с молоком: ошеломительные сведения о необычном напитке

16:05

Когда нужно начинать копать картошку: как рассчитать точное созревание клубней

16:02

Что нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь болезнь и несчастье: приметы

15:54

Делили доплаты военных: СБУ разоблачила на "схеме" руководителей учебного центра НГУ

15:49

ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы: Науседа срочно встретился с Моравецким

15:30

"Придет русский солдат!": Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации "Родины-матери"Видео

14:57

Ефросинина показала единственного человека, кто может "намотать ее на локоть"

14:55

Авиакатастрофа в Броварах: ГБР раскрыло подозреваемых в гибели высшего руководства МВД

14:32

Правительство поменяло сроки и даты выплат переселенцам: что теперь иначе

14:26

Линдси Лохан показала свое тело через две недели после родов

14:19

Кремль готовит два плана для Путина из-за войны в Украинемнение

14:17

Почему нельзя употреблять слово "холостяк": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

Реклама
14:02

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится: 5 редких фактов про его брак

13:44

Брал по $10 тысяч: ГБР поймало киевского чиновника, который помогал убегать уклонистам

13:44

Путин будет отвечать за преступления "вагнеровцев": в МУС готовят новые ордера

13:33

Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу: женщина показала, что с ней делаетВидео

13:30

"Шуточка на грани": Винокур опозорился стендапом перед ПутинымВидео

13:15

"Игнорируют мирный план": президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру"

13:07

Дженнифер Лопес пошла в спортзал и похвасталась сумкой за $200 тысяч

13:00

В России скончалась популярная советская актриса

12:49

ВСУ истощили оккупантов на юге и заставили их бежать - NYT

12:34

"Мы все вернем - даже вдвойне": Усик заочно поругался с российскими пропагандистами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять