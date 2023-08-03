Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

Шоумен не был голословным, когда рассказывал про свою благотворительную деятельность на пользу ВСУ.

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Влад Яма получил благодарность от бригады имени короля Даниила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Каждый пост танцора и хореографа Влада Ямы с начала полномасштабной войны в Украине в соцсетях неизменно сопровождается дождем из хейта и критики. Связано это с тем, что шоумен покинул страну после 24 февраля, и перебрался с семьей в США.

За границей Яма примкнул к благотворительному фонду "Florida for Ukraine", который собирает средства на нужды ВСУ. И хоть хейтерам артиста это кажется недостаточным, обвинять его в полном бездействии сложно.

К тому же помощь Ямы в составе организации отмечают те, для кого эта помощь и была организована - украинские военные. Недавно шоумен опять попал под каток критики, но сегодня опубликовал фото благодарственной грамоты от наших защитников на своей странице в Instagram.

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Благодарность фонд получил от командования и личного состава 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила за "укрепление обороноспособности нашего государства и помощь защитникам Украины".

Влад Яма получил благодарность от бригады имени короля Даниила / instagram.com/vladyama_official

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада Яму - шоумен откровенно рассказал, примкнул ли он к тем, кто осуждает танцора.

Также Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы - его мнение оказалось крайне философским. Кроме того комик признался, общаются ли они сейчас.

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